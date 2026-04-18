أطرف الصور لهذا الأسبوع

نوفا، ويلايوان، وبيتر يلعبون مع فيل في حديقة وعيادة مايتاينغ للفيلة، حيث انخفضت إيرادات التذاكر منذ بداية الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والذي أدى إلى أزمة وقود عالمية مما تسبب بتوقف الرحلات الجوية وتراجع السياحة، في شيانغ ماي، تايلاند.
مشارك في سباق "الكرنفال" على منحدر جبل زيلينيا خلال مهرجان "غريلكا فست" في شيريغيش في روسيا.
زولت هيغيدوس يحتفل بفوز حزب "تيسا" في الانتخابات البرلمانية المجرية في بودابست.
يشارك الناس في مهرجان "سونغكران" المائي احتفالاً برأس السنة التايلاندية في مقاطعة براشينبوري، تايلاند.
تحصل شارون سيمونز، من شركة "دورداش" على بقشيش قدره 100 دولار بعد توصيل وجبة ماكدونالدز إلى الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.
مشاركون في سباق "الكرنفال" على منحدر جبل زيلينيا قبل انطلاقه خلال مهرجان "غريلكا فست" في شيريغيش في روسيا.
العالم روبرتو إيبانيز، مدير مشروع إنقاذ وحفظ البرمائيات في بنما، وعضو معهد سميثسونيان للأبحاث الاستوائية، يحمل ضفدعًا ذهبيًا بنميًا في مركز غامبوا لأبحاث وحفظ البرمائيات، الذي يعمل على إنقاذ هذا النوع من الانقراض، في غامبوا، بنما.
يتم توزيع كعكات كوليتشي (كعكات عيد الفصح) في مهرجان عيد الفصح في ساحة المجد أمام كاتدرائية التجلي في خاباروفسك خلال احتفالات عيد الفصح. وقد تم خبز ثلاثة آلاف كعكة كوليتشي، بوزن إجمالي ثلاثة أطنان، خصيصًا لهذه المناسبة.
ثلاثة رؤوس من سلسلة مطاعم "دوجي داينر"، وهي تماثيل أيقونية من الألياف الزجاجية، يبلغ طولها 7 أقدام ووزنها 300 رطل، صممها هارولد باخمان عام 1966 لمطاعم منطقة خليج سان فرانسيسكو، موضوعة على مقطورة متوقفة في جزيرة تريجر في خليج سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
