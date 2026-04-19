إيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد على مهاجمة سفينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260419/إيران-تتهم-أمريكا-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-وتتوعد-بالرد-على-مهاجمة-سفينة-1112699909.html
إيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد على مهاجمة سفينة
إيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد على مهاجمة سفينة
سبوتنيك عربي
اتهمت ‌القيادة الموحدة ⁠للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة ​باسم ⁠مقر خاتم الأنبياء، الولايات المتحدة ‌بانتهاك وقف ‌إطلاق النار من خلال مهاجمة إحدى السفن... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T22:37+0000
2026-04-19T22:37+0000
إيران
أخبار إيران
مقر خاتم الأنبيا للدفاع الجوي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/80/1022738094_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8a3f86a1f0323837efbf5d31b40b89e6.jpg
ونقلت وسائل إعلام ​حكومية عن متحدث باسم خاتم الأنبياء قوله اليوم ​الأحد، ​إن السفينة ​كانت ⁠متجهة من الصين إلى ‌إيران.كانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أكدت أمس الأحد، احتجاز سفينة تجارية إيرانية حاولت اختراق الحصار الأمريكي في خليج عُمان.وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية على منصة " إكس" : "قامت القوات الأمريكية العاملة في البحر العربي بتنفيذ عمليات فرض الحصار البحري ضد سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني".وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تلقت السفينة الإيرانية عدة تحذيرات بشأن انتهاك الحصار.وأضاف البيان: "بعد أن رفض طاقم السفينة "توسكا" المطالب المتكررة لمدة ست ساعات، أمرت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "سبروانس" بإخلاء غرفة المحركات في السفينة الإيرانية. ثم قامت المدمرة بتعطيل السفينة بإطلاق النار على غرفة المحركات".بعد ذلك، صعد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الشحن. وبحسب القيادة، فإن السفينة تخضع حالياً للسيطرة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20260419/مصر-وباكستان-نتطلع-لعقد-جولة-ثانية-من-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1112696676.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/80/1022738094_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c4cf9175c7789ed5b11dcf130b41abd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, مقر خاتم الأنبيا للدفاع الجوي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, مقر خاتم الأنبيا للدفاع الجوي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد على مهاجمة سفينة

22:37 GMT 19.04.2026
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
اتهمت ‌القيادة الموحدة ⁠للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة ​باسم ⁠مقر خاتم الأنبياء، الولايات المتحدة ‌بانتهاك وقف ‌إطلاق النار من خلال مهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في خليج ⁠عمان، ⁠وتوعدت بالرد.
ونقلت وسائل إعلام ​حكومية عن متحدث باسم خاتم الأنبياء قوله اليوم ​الأحد، ​إن السفينة ​كانت ⁠متجهة من الصين إلى ‌إيران.
وذكر المتحدث "نحذر من ‌أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ⁠قريبا وتنتقم من ​هذه ⁠القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش ⁠الأمريكي".
كانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أكدت أمس الأحد، احتجاز سفينة تجارية إيرانية حاولت اختراق الحصار الأمريكي في خليج عُمان.
وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية على منصة " إكس" : "قامت القوات الأمريكية العاملة في البحر العربي بتنفيذ عمليات فرض الحصار البحري ضد سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني".
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تلقت السفينة الإيرانية عدة تحذيرات بشأن انتهاك الحصار.
موكب نائب الرئيس جيه دي فانس في فندق سيرينا بعد وقت قصير من وصوله يوم السبت 11 أبريل 2026 إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
مصر وباكستان: نتطلع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
18:38 GMT
وأضاف البيان: "بعد أن رفض طاقم السفينة "توسكا" المطالب المتكررة لمدة ست ساعات، أمرت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "سبروانس" بإخلاء غرفة المحركات في السفينة الإيرانية. ثم قامت المدمرة بتعطيل السفينة بإطلاق النار على غرفة المحركات".
بعد ذلك، صعد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الشحن. وبحسب القيادة، فإن السفينة تخضع حالياً للسيطرة الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала