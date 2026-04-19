إيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد على مهاجمة سفينة
سبوتنيك عربي
اتهمت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة إحدى السفن... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T22:37+0000
اتهمت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في خليج عمان، وتوعدت بالرد.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن متحدث باسم خاتم الأنبياء قوله اليوم الأحد، إن السفينة كانت متجهة من الصين إلى إيران.
وذكر المتحدث "نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريبا وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي".
كانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أكدت أمس الأحد، احتجاز سفينة تجارية إيرانية
حاولت اختراق الحصار الأمريكي في خليج عُمان.
وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية على منصة " إكس" : "قامت القوات الأمريكية العاملة في البحر العربي بتنفيذ عمليات فرض الحصار البحري ضد سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني".
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تلقت السفينة الإيرانية عدة تحذيرات بشأن انتهاك الحصار
.
وأضاف البيان: "بعد أن رفض طاقم السفينة "توسكا" المطالب المتكررة لمدة ست ساعات، أمرت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "سبروانس" بإخلاء غرفة المحركات في السفينة الإيرانية. ثم قامت المدمرة بتعطيل السفينة بإطلاق النار على غرفة المحركات".
بعد ذلك، صعد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الشحن. وبحسب القيادة، فإن السفينة تخضع حالياً للسيطرة الأمريكية.