رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الإيراني يناقشان هاتفيا الوضع الإقليمي الراهن

سبوتنيك عربي

أطلع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي، على عدد من لقاءاته مع قادة العالم، مؤكدا أهميتها في تعزيز... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T18:53+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

وقالت الحكومة الباكستانية في بيان، اليوم الأحد: "أجرى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزشكيان، وتبادل الزعيمان نقاشات معمقة حول الوضع الإقليمي الراهن. وأطلع رئيس الوزراء (الباكستاني) الرئيس الإيراني على لقاءاته الأخيرة مع عدد من قادة العالم، بمن فيهم قادة المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا".وأشار إلى أن" رئيس الوزراء الباكستاني أكد مجدداً أن باكستان بدعم من الأصدقاء والشركاء، ستظل ملتزمة التزاماً كاملاً بجهودها الصادقة والمخلصة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين. كما أعرب عن تقديره واحترامه للمرشد الأعلى، مجتبى خامنئي".ونفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن انعقاد جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة.وأشارت إلى استمرار ما يُعرف بـ"الحصار البحري"، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا لتفاهمات وقف إطلاق النار، إلى جانب الخطابات التي وصفتها بالتهديدية، مؤكدة أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن الحديث عن وجود آفاق واضحة لتحقيق تقدم ملموس في مسار المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260419/مصر-وباكستان-نتطلع-لعقد-جولة-ثانية-من-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1112696676.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

