وزير الإعلام الباكستاني: الرد الرسمي الإيراني بشأن المشاركة في المحادثات لا يزال قيد الانتظار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/وزير-الإعلام-الباكستاني-الرد-الرسمي-الإيراني-بشأن-المشاركة-في-المحادثات-لا-يزال-قيد-الانتظار-1112752039.html
وزير الإعلام الباكستاني: الرد الرسمي الإيراني بشأن المشاركة في المحادثات لا يزال قيد الانتظار
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، اليوم الثلاثاء، أن الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة الوفد في محادثات السلام في إسلام آباد لا... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg
وقال الوزير الباكستاني إن "الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة الوفد في محادثات السلام في إسلام آباد، لا يزال قيد الانتظار".وأوضح: "ينتهي وقف إطلاق النار في الساعة 4:50 صباحًا بتوقيت باكستان، يوم 22 نيسان/أبريل. ويعدّ قرار إيران بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لأسبوعين أمرًا بالغ الأهمية".
https://sarabic.ae/20260421/تصويتهل-الوقت-بدل-الضائع-المتبقي-لانتهاء-الهدنة-كفيل-بإنجاح-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية؟-1112749703.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_55d955dc078272332387c330849ff369.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزير الإعلام الباكستاني: الرد الرسمي الإيراني بشأن المشاركة في المحادثات لا يزال قيد الانتظار

15:45 GMT 21.04.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
أعلن وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، اليوم الثلاثاء، أن الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة الوفد في محادثات السلام في إسلام آباد لا يزال قيد الانتظار.
وقال الوزير الباكستاني إن "الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة الوفد في محادثات السلام في إسلام آباد، لا يزال قيد الانتظار".

وأضاف أن باكستان على اتصال دائم مع الإيرانيين بصفتها الوسيط، وتسعى جاهدةً إلى اتباع نهج الدبلوماسية والحوار، مشيرًا إلى أن إسلام آباد بذلت جهودًا حثيثة لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات، ولا تزال هذه الجهود مستمرة.

وأوضح: "ينتهي وقف إطلاق النار في الساعة 4:50 صباحًا بتوقيت باكستان، يوم 22 نيسان/أبريل. ويعدّ قرار إيران بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لأسبوعين أمرًا بالغ الأهمية".
ساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
وسائط متعددة
تصويت...هل "الوقت بدل الضائع" المتبقي لانتهاء الهدنة كفيل بإنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
14:20 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ليس أمامها خيار سوى إرسال وفد للتفاوض، معربًا عن اعتقاده بأن الأمور قد تنتهي إلى اتفاق جيد.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن سياسة الحصار التي تم تنفيذها كانت ناجحة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع أطراف سهلة لكنها تحقق نتائج وصفها بالناجحة.
وأكد أنه "لا يملك الكثير من الوقت بشأن ملف وقف إطلاق النار"، مشددًا على رفضه تمديده، ومعتبرًا أن بلاده أشد وأقوى من النظام الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала