وزير الإعلام الباكستاني: الرد الرسمي الإيراني بشأن المشاركة في المحادثات لا يزال قيد الانتظار
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، اليوم الثلاثاء، أن الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة الوفد في محادثات السلام في إسلام آباد لا... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T15:45+0000
https://sarabic.ae/20260421/تصويتهل-الوقت-بدل-الضائع-المتبقي-لانتهاء-الهدنة-كفيل-بإنجاح-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية؟-1112749703.html
أعلن وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، اليوم الثلاثاء، أن الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة الوفد في محادثات السلام في إسلام آباد لا يزال قيد الانتظار.
وأضاف أن باكستان على اتصال دائم مع الإيرانيين بصفتها الوسيط، وتسعى جاهدةً إلى اتباع نهج الدبلوماسية والحوار، مشيرًا إلى أن إسلام آباد بذلت جهودًا حثيثة لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات، ولا تزال هذه الجهود مستمرة.
وأوضح: "ينتهي وقف إطلاق النار في الساعة 4:50 صباحًا بتوقيت باكستان، يوم 22 نيسان/أبريل. ويعدّ قرار إيران بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لأسبوعين أمرًا بالغ الأهمية".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ليس أمامها خيار سوى إرسال وفد للتفاوض، معربًا عن اعتقاده بأن الأمور قد تنتهي إلى اتفاق جيد.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن سياسة الحصار التي تم تنفيذها كانت ناجحة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع أطراف سهلة لكنها تحقق نتائج وصفها بالناجحة.
وأكد أنه "لا يملك الكثير من الوقت بشأن ملف وقف إطلاق النار"، مشددًا على رفضه تمديده، ومعتبرًا أن بلاده أشد وأقوى من النظام الإيراني.