موسكو: سياسة الاتحاد الأوروبي في تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي تمييزية
موسكو: سياسة الاتحاد الأوروبي في تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي تمييزية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تعتبر نهج بروكسل الهادف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي على أراضي الاتحاد الأوروبي... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T03:09+0000
2026-04-22T03:09+0000
2026-04-22T03:10+0000
وقال غروشكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نعتبر سياسة بروكسل الرسمية لتقليص الوجود الدبلوماسي الروسي على أراضي الاتحاد الأوروبي إجراءً تمييزيًا، ويمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".ولم يستبعد الدبلوماسي رفيع المستوى أن تظل تصرفات بروكسل دون رد مناسب من موسكو.وكان الاتحاد الأوروبي قد أبلغ وزارة الخارجية الروسية في مطلع عام 2026 بنيته تقليص طاقم البعثة الدائمة لروسيا إلى 40 شخصًا، لافتًا إلى أن هذه الحصة تشمل الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والفنيين على حد سواء.وتعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في 18 أبريل/نيسان 1961 المعاهدة الدولية الأساسية التي تحدد معايير القانون الدبلوماسي، وقواعد إقامة العلاقات، وامتيازات البعثات. وهي تضمن حصانة البريد الدبلوماسي والمباني، وتحدد حصانة الدبلوماسيين من الاختصاص القضائي الجنائي والمدني للدولة المضيفة.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو: سياسة الاتحاد الأوروبي في تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي تمييزية
03:09 GMT 22.04.2026 (تم التحديث: 03:10 GMT 22.04.2026)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تعتبر نهج بروكسل الهادف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي على أراضي الاتحاد الأوروبي بمثابة تمييز.
وقال غروشكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نعتبر سياسة بروكسل الرسمية لتقليص الوجود الدبلوماسي الروسي على أراضي الاتحاد الأوروبي إجراءً تمييزيًا، ويمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
ولم يستبعد الدبلوماسي رفيع المستوى أن تظل تصرفات بروكسل دون رد مناسب من موسكو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبلغ وزارة الخارجية الروسية في مطلع عام 2026 بنيته تقليص طاقم البعثة الدائمة لروسيا
إلى 40 شخصًا، لافتًا إلى أن هذه الحصة تشمل الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والفنيين على حد سواء.
وتعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في 18 أبريل/نيسان 1961 المعاهدة الدولية الأساسية التي تحدد معايير القانون الدبلوماسي، وقواعد إقامة العلاقات، وامتيازات البعثات. وهي تضمن حصانة البريد الدبلوماسي والمباني، وتحدد حصانة الدبلوماسيين من الاختصاص القضائي الجنائي والمدني للدولة المضيفة.