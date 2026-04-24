ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260424/الكرملين-ردا-على-تصريحات-رئيس-وزراء-بولندا-هوس-عسكري-وتضليل-للرأي-العام-1112846777.html
الكرملين ردا على تصريحات رئيس وزراء بولندا: "هوس عسكري" وتضليل للرأي العام
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تصريحات رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الجديدة بشأن روسيا بأنها مظهر آخر من مظاهر رهاب روسيا... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف، رداً على سؤال من الصحفيين: "إننا نتجاهل كل هذا. نشهد تصاعداً في النزعة العسكرية، بل تطرفاً عسكرياً، وكراهية لروسيا. كل هذا مظهر من مظاهرها".في وقت سابق، صرّح توسك، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن روسيا قد تشن هجوماً قريباً على إحدى دول حلف الناتو.أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ فلا جدوى من ذلك. في السنوات الأخيرة، أعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء النشاط غير المسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على تعزيز قواته، ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان". وقد أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأي جهة، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطراً على مصالحها.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تصريحات رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الجديدة بشأن روسيا بأنها مظهر آخر من مظاهر رهاب روسيا والنزعة العسكرية المتطرفة.
وقال بيسكوف، رداً على سؤال من الصحفيين: "إننا نتجاهل كل هذا. نشهد تصاعداً في النزعة العسكرية، بل تطرفاً عسكرياً، وكراهية لروسيا. كل هذا مظهر من مظاهرها".
في وقت سابق، صرّح توسك، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن روسيا قد تشن هجوماً قريباً على إحدى دول حلف الناتو.
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ فلا جدوى من ذلك.

وصرح بوتين أن السياسيين الغربيين يُرهبون شعوبهم باستمرار بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تماماً أن هذا التهديد مُختلق".

في السنوات الأخيرة، أعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء النشاط غير المسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على تعزيز قواته، ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان". وقد أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأي جهة، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطراً على مصالحها.
