بين هدنة الـ21 يوما ومبادرة ترامب "الثلاثية"... هل يدخل لبنان مسار سلام مباشر مع إسرائيل؟

سبوتنيك عربي

بالتزامن مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تمديد وقف إطلاق... 24.04.2026, سبوتنيك عربي

وأعرب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، عن تفاؤله بعقد لقاء ثلاثي لاحقا يضم الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانبه، وذلك رغم الوضع الميداني الراهن في لبنان.وقال الرئيس الأمريكي إن "الاجتماع في المكتب البيضاوي بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن وبمشاركة السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل، قد سار على خير ما يرام".وأشار ترامب إلى أن ملف السلام في لبنان سهل نسبيا مقارنة بملفات أخرى تعمل عليها الإدارة الأمريكية الآن، لافتا إلى أن عون ونتنياهو سيأتيان إلى واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار الممددة، على حد قوله.وعلّق نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قائلا إن "تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 3 أسابيع هو لحظة تاريخية كبرى للعالم، والاجتماع المباشر بين قادة إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي حدث لأول مرة بفضل جهود ترامب".ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن التمديد يمنح فرصة للعمل لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان.ويذكر أن وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، قد أكد أمس الخميس، أن "لبنان بدأ يستعيد تدريجيا حقه في تقرير مصيره بعيدا عن تدخلات الخارج"، مشددا على أن "قرار التفاوض والسياسة الخارجية هو حكر على الدولة وحدها، وأن لبنان ليس تابعا لأي محور أو ورقة في يد أي طرف".وأوضح رجي أن الأولوية الوطنية تتمثل في استعادة السيادة الكاملة، مؤكدا أن "لا خجل في أن تفاوض الدولة اللبنانية إسرائيل إذا كان الهدف إنهاء الحرب، واستعادة الأرض"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية.ومضى لافتا إلى أن "ميزان القوة لا يقتصر على السلاح بل يشمل شرعية الدولة ووحدة موقفها والدعم الدولي".كما أشار وزير الخارجية اللبناني في تصريحاته، إلى أن "مسار التفاوض الذي انطلق عبر لقاءات دبلوماسية غير مباشرة يمثل تحولا مهما نحو استعادة القرار الوطني المستقل".كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، منتقدا وجود سلاح خارج الشرعية، وأكد استعداد لبنان للتعاون مع الدول العربية في قضايا أمنية، بالتوازي مع مواصلة الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في الجنوب وإعادة الإعمار.تأتي تصريحات وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، في ظل انعقاد لقاء مباشر ثان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، ونظيرها الإسرائيلي، يحيئيل ليتر، ضمن مسار تفاوضي هو الأول من نوعه منذ عام 1993، يهدف إلى بحث تمديد الهدنة وتحديد موعد ومكان المفاوضات بين الوفدين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

