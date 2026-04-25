اتفاق الدمج بين دمشق و"قسد"... ما الذي تم تنفيذه؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
اتفاق الدمج بين دمشق و"قسد"... ما الذي تم تنفيذه؟
خالد عبد الجبار
رغم مرور نحو 3 أشهر على توقيع اتفاق الدمج بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلا أن تنفيذ الاتفاق لا يزال يواجه معوقات عدة تحول حتى الآن دون تنفيذ الاندماج الكلي.
وبعد أن أعلن الطرفان عقب الاتفاق، العمل على حل المشكلات العالقة عبر اجتماعات اللجان الفنية أو عبر اللقاءات المباشرة بين القائد العام لـ "قسد"، مظلوم عبدي، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلا أن تلك الخطوات لم تسفر عن مستجدّات حاسمة حتى الآن.
ومن بين الخلافات بين دمشق و"قسد" برز ملف إدارة السجون والمحاكم في الحسكة ومدينة عين العرب (كوباني)، إذ تسعى السلطات الانتقالية إلى تسلّم إدارتها، وهو ما يواجه رفضاً من قبل "قسد" باعتبارها جزءًا من مناطقها وفق اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير الماضي.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات للمتحدث باسم الفريق الرئاسي السوري، أحمد الهلالي، المسؤول عن تطبيق الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قال فيها إن المشاورات مع قيادة "قسد" بشأن عدد من الملفات الحيوية مستمرة، بعد تعثر جولة سابقة منها.

في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية والإقليمية، د. عبد الباسط أبو نبوت، إن "عملية الاندماج تتم على قدم وساق"، لافتًا إلى أن "هذه الجولة من المشاورات هي لمتابعة الخطوات التي تمت من قبل، والإشراف على حل ما يسمى بالأساوش، ودمجهم في القوات المسلحة".

وأشار أبو نبوت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ملف القضاء متعثر بسبب عدم وجود كفاءات تستطيع القيام بالقضاء في تلك المناطق"، لافتًا إلى أن "المسألة تحتاج إلى وقت لتدريب العناصر الكردية تدريبا خاصا بالقضاء"، مشددًا على "ضرورة بناء الثقة بين الطرفين".

وفي هذا السياق نفسه، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، د. شفان إبراهيم، إن "عملية الدمج تسير بشكل بطيء لكن وفق المطلوب".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ملف القضاء لم يتم الدمج فيه بعد، مشيرًا إلى أن هناك تلكؤا في هذا الملف دون إبداء أسباب، إلا أن الدمج سيكون عبر التفاوض وفق اتفاق 29 كانون الثاني، وليس عن طريق الحرب".
