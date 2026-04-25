البرلمان الإيراني ينفي استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي مع أمريكا
سبوتنيك عربي
نفى إيمان شمسائي، رئيس مركز الاتصالات والإعلام في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس الجمعة، الأنباء التي تم تداولها حول استقالة رئيس البرلمان محمد باقر...
2026-04-25T05:21+0000
00:20 GMT 25.04.2026 (تم التحديث: 05:21 GMT 25.04.2026)
نفى إيمان شمسائي، رئيس مركز الاتصالات والإعلام في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس الجمعة، الأنباء التي تم تداولها حول استقالة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من رئاسة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في بيان للمسؤول الإيراني: "خبر استقالة الدكتور قاليباف من رئاسة الفريق الإيراني للتفاوض غير صحيح"، مؤكدًا أن قاليباف "يواصل ممارسة مهامه".
وأوضح شمسائي أنه "لم يتحدد بعد موعد للجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن"، معتبرًا أن الهدف من نشر هذه الأخبار هو "إثارة القلق والتشويش على الرأي العام في ظل الظروف الراهنة"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، سيجري جولة تشمل باكستان وسلطنة عُمان وروسيا، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في طريقهما إلى باكستان للاجتماع مع الوفد الإيراني.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، دون الإشارة إلى مصادر، بأن عراقجي لن يجري مفاوضات مع الوفد الأمريكي
في باكستان، نافية تقارير شبكة "سي إن إن" الأمريكية حول اجتماع عراقجي بكوشنر وويتكوف.