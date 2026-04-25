البرلمان الإيراني ينفي استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي مع أمريكا

نفى إيمان شمسائي، رئيس مركز الاتصالات والإعلام في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس الجمعة، الأنباء التي تم تداولها حول استقالة رئيس البرلمان محمد باقر...

2026-04-25T00:20+0000

وجاء في بيان للمسؤول الإيراني: "خبر استقالة الدكتور قاليباف من رئاسة الفريق الإيراني للتفاوض غير صحيح"، مؤكدًا أن قاليباف "يواصل ممارسة مهامه".وأوضح شمسائي أنه "لم يتحدد بعد موعد للجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن"، معتبرًا أن الهدف من نشر هذه الأخبار هو "إثارة القلق والتشويش على الرأي العام في ظل الظروف الراهنة"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، سيجري جولة تشمل باكستان وسلطنة عُمان وروسيا، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، دون الإشارة إلى مصادر، بأن عراقجي لن يجري مفاوضات مع الوفد الأمريكي في باكستان، نافية تقارير شبكة "سي إن إن" الأمريكية حول اجتماع عراقجي بكوشنر وويتكوف.

https://sarabic.ae/20260423/قاليباف-إعادة-فتح-مضيق-هرمز-غير-ممكنة-في-ظل-الانتهاك-الصارخ-لوقف-إطلاق-النار-1112794073.html

