https://sarabic.ae/20260425/الشباب-الدائم-روسيا-تطور-أول-لقاح-في-العالم-لمكافحة-الشيخوخة-1112876321.html
"الشباب الدائم"... روسيا تطور أول لقاح في العالم لمكافحة الشيخوخة
سبوتنيك عربي
يعتزم علماء روس تطوير أول دواء للعلاج الجيني في العالم، والذي من شأنه حجب إحدى الجينات الأساسية، والتي من شأنها تنشيط شيخوخة الخلايا. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T12:30+0000
مجتمع
روسيا
العالم
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/00/1015690092_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_1ffaeabdf11cada765baaed80a8f4f19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/00/1015690092_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_dd524f342c287b7d15400713fa096f24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وأعلن ذلك دينيس سيكيرينسكي، نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، خلال مؤتمر عُقد في مدينة سارانسك الروسية، ضمن فعاليات الحركة الإقليمية "من أجل طب الشيخوخة الصحية".
وقال سيكيرينسكي: "يعدّ العلاج الجيني للشيخوخة مجالًا واعدًا، يعتبر حجب الجين المسؤول عن تنشيط الشيخوخة خطوة مهمة من أجل استمرارية عمر الشباب. ويعتمد هذا النهج على تقنيات جينية متقدمة، ويُمثل أحد أكثر السبل الواعدة في مكافحة الشيخوخة. ويقود معهد بيولوجيا الشيخوخة والطب عملية التطوير".
وأكد دينيس سيكيرينسكي أنه العمل يجري في إطار المشروع الوطني "تقنيات جديدة للحفاظ على الصحة".
ويُعقد المؤتمر الروسي المتنقل حول تطوير طب الشيخوخة الصحية في مدينة سارانسك الروسية، يومي 23 و24 أبريل/ نيسان الجاري.
ويضمّ المؤتمر مشاركين من سياسيين وشخصيات عامة وخبراء بارزين في مجالات الرعاية الصحية والعلوم الطبية والثقافة والنشاط البدني، بالإضافة إلى منتجي أغذية الشيخوخة الصحية ومدونين، وأكثر من 300 طبيب من مختلف أنحاء روسيا.
وعلى مدار يومين، سيناقش المشاركون تطوير المراكز الصحية، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، وتطبيق التقنيات الطبية المبتكرة، وتطوير تقنيات الأعصاب ومضادات الشيخوخة، فضلًا عن دور الثقافة والنشاط البدني والتغذية الصحية والإعلام في تحسين الصحة العامة.