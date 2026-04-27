خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضًا آخر ما توصلت... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T13:24+0000
محمد جمعة
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضًا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
تقترب قطر من إبرام اتفاق إستراتيجي دفاعي كبير مع باكستان، في خطوة تعزز الشراكة القائمة مع السعودية من أجل أمن الخليج العربي.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جعفر الأحمر:
الاتجاه القطري نحو توقيع اتفاق دفاعي إستراتيجي مع باكستان، بعد الاتفاق السعودي الباكستاني، يبدو أقرب إلى أن يكون لَبِنَة أساسية في بناء إطار أمني إقليمي جديد، أكثر منه مجرد تفاهم ثنائي معزول. إن دخول قطر على الخط، مع حديث في بعض التقارير عن إمكانية انضمام أطراف مثل تركيا لاحقًا، يعني أننا أمام تبلور إطار أمني رباعي أو أكثر. وهذا الاتفاق سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج من اعتماد أحادي على الغرب إلى منظومة متعددة الأقطاب والطبقات.
أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن مصر عززت منظوماتها الدفاعية في سيناء إلى مستويات غير مسبوقة، وأرسلت منظومات أخرى لدول الخليج دون المساس بقدراتها الإستراتيجية.
بهذا الخصوص، قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في الأمن الإقليمي والدولي الدكتور أحمد الشحات:
تعزز القاهرة دفاعاتها وقدراتها القتالية في سيناء لمواجهة أي تهديدات وتحديات من أي اتجاه، بما في ذلك اتجاه الشمال الشرقي. وقد سبق أن كان هناك تنسيق ما بين إسرائيل والدولة المصرية بتواجد عدد أكبر من القوات لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وهذا الغرض ما زال موجودا، فبطبيعة الحال، هناك مبرر للدولة المصرية، خاصة في حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، أن يكون لها القدرة على مواجهة أي تهديد من هذا الاتجاه.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...