مستشار محافظ القدس يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل اقتحام إسرائيل مخيم "قلنديا" وبلدتي الرام وكفر عقب

سبوتنيك عربي

أفاد معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، بأن "قوات الاحتلال نفذت عملية اقتحام واسعة النطاق لمخيم قلنديا بعد منتصف ليلة أمس، بمشاركة أعداد كبيرة من الجنود... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T18:46+0000

وقال الرفاعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجنود اعتلوا أسطح البنايات الشاهقة، واحتلوا المنازل المطلة على الشوارع الرئيسية وحوّلوها إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة بعد طرد سكانها"، مشيرًا إلى أن "الجنود لا يزالون يتمركزون داخل تلك الشقق حتى هذه اللحظة".وأكد الرفاعي أن "العملية أسفرت عن اعتقال العشرات من أبناء المخيم وإصابة أكثر من 4 مواطنين جرى نقلهم عبر سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفيات رام الله"، مبيّنًا أن "الحملة العسكرية امتدت لتشمل بلدة الرام شمال مدينة القدس، حيث أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخلها مع ساعات الفجر الأولى باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، مما أدى إلى تعطيل الدوام المدرسي والمؤسسات الحكومية وتوقف الحركة التجارية نتيجة تخوف أصحاب المحال من مداهمات ضريبية ومصادرة البضائع".وأضاف مستشار محافظ القدس أن "الحملة شملت أيضًا منطقة كفر عقب البلد المحاذية لمستعمرة "كوخاف يعقوب" المقامة على أراضي الفلسطينيين، حيث وزّعت سلطات الاحتلال عشرات إخطارات الهدم هناك وفي قلنديا والرام"، مؤكدًا أن "الاقتحامات في بلدة الرام تركزت على منازل الأسرى والمحررين وشهدت عمليات تحطيم واسعة للأثاث والأبواب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 40 شخصا جرى الإفراج عنهم قبل وقت قصير".وأوضح مستشار محافظ القدس أن "الحصار المشدد لا يزال يمنع الموظفين والطلاب من الخروج من بلدة الرام، رغم محاولات محافظة القدس والمتطوعين فتح ثغرات لتسهيل حركة كبار السن والطلبة، الذين يؤدون امتحاناتهم النصفية، إلا أن الاحتلال يعيد إغلاق تلك الثغرات فور اكتشافها".وذكر الرفاعي أن "المؤشرات الميدانية وما نقله شهود عيان حول إدخال الاحتلال لتموينات غذائية ومياه، تؤكد أن الحملة قد تستمر لأكثر من 24 ساعة، وربما حتى صباح الغد"، مشددًا على أن "هذا التصعيد يأتي استكمالًا لعمليات هدم سابقة استهدفت بسطات ومحلات تجارية بحجة البناء دون ترخيص والقرب من جدار الفصل العنصري، وذلك تمهيدًا لتنفيذ مخطط استيطاني يهدف لإقامة 9 آلاف وحدة استيطانية في المنطقة".

https://sarabic.ae/20260424/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-سموتريتش-تؤكد-نهج-الاحتلال-والمواجهة-خيارنا-1112858719.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

