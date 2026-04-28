الديمقراطيون يحملون "البنتاغون" مسؤولية مقتل جنود أمريكيين خلال هجوم على قاعدة في الكويت
2026-04-28T01:00+0000
01:00 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 02:33 GMT 28.04.2026)
طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بتقديم إيضاحات حول مقتل جنود أمريكيين في الكويت، محملين قيادة وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" المسؤولية عن عدم الاستعداد الكافي للضربات الإيرانية الانتقامية، والتكتم على الحقائق المتعلقة بضعف المنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في رسالة المشرعين.
وكانت إيران قد نفذت ضربة على القاعدة الأمريكية في الكويت في اليوم الثاني من العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضدها.
ووفقًا لبيانات "البنتاغون"، قُتل ستة جنود أمريكيين جراء هذا الهجوم.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير الحرب بيت هيغسيث: "تثير التقارير الجديدة ادعاءات مقلقة بأن وزارة الحرب الأميركية أهملت اتخاذ الخطوات الأساسية لمنع مقتل ستة من هؤلاء الجنود، وكانت تضلل الجمهور الأميركي بشأن ما حدث حقًا خلال الهجوم القاتل".
واستشهدت الرسالة بتقارير تزعم أن المنشأة العسكرية في ميناء الشعيبة لم تكن تمتلك أنظمة فعالة لمكافحة الطائرات المسيرة.
وقع على الرسالة أربعة مشرعين هم، إليزابيث وارن، وكيرستن غيليبراند، وريتشارد بلومنتال، ومارك كيلي.