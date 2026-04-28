عجائب وغرائب ضمن لقطات الفائزين بمسابقة مصور الطبيعة 2026

فاز لوكا لورينز، بصورة التقطها لأرنب جبلي يجلس عند مدخل كهف صغير في جبال الألب، حيث لم يكن يحتمي إلا جزئيا من الرياح الجليدية. ألمانيا
ينس كولمان، يصوّر ضفدع الثور الأفريقي الصغير، المعروف أيضا بـ(ضفدع بيكسي)، خلال محاولته اصطياد فراشة تطير أمامه.
إيك كريستيان، يوثّق بعدسته مشهدا طبيعيا ساحرا داخل غابة، حيث غمر النهربين الأشجار فتجمد سطح الماء، ثم انحسر الماء تحته، ليفتت الجليد ويرسم لوحة ساحرة تحت الماء.
بريتي جون، يصوّر فيلًا صغيرًا يحتمي بجسد أمه، هربًا من أشعة الشمس الحارقة في منتزه أمبوسيلي الوطني. كينيا
رادومير ياكوبوفسكي، يلتقط صورة مميزة للحظة هبوط نورس أسود الرأس في ضوء خلفي أثناء اقترابه من الأرض المكتسية بالنباتات.
إيفو نيرمان، يلتقط صورة طريفة لفأر ينظر من فتحة موجودة في أسفل وعاء يستخدم لأغراض الزراعة أو ما شابه.
توبياس ريختر، يصوّر حمى الربيع في جبال إلبه الرملية، حيث تُضفي الطحالب والسراخس والحماض البري الحياة على حواف الصخور في الوديان الباردة المظلمة.
جان بيشا، يلتقط صورة مدهشة تُظهر أنثى قرد "هانومان الجنوبي" مع صغارها، على خلفية فيل ذكر ضخم.
بيات أوزوالد، يوثّق بعدسته شظايا من الضوء، قصب، وبريق الشمس المتراقص ينعكس في المياه الزرقاء الباردة لبحيرة شتارنبرغ في ألمانيا.
راهول ساشديف، يلتقط صورة مميزة لطائر الغطاس الذهبي حيث يبدو وكأنه عمل فني شكلته الطبيعة في ضوء الصباح الباكر الناعم، بخلفية سوداء متمازجة مع اللون الذهبي الداكن.
ديتر دامشن، يصوّر طيور الكركي وهي تغادر موقع مبيتها في منتزه وادي أودر السفلي الوطني، في ألمانيا.
