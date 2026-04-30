روسكوسموس: إطلاق أول صاروخ "سويوز-5" من قاعدة بايكونور الفضائية ونجاح عملية الإطلاق
© Sputnik . Grigory Sysoev / إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" من قاعدة فوستوشني الفضائية
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، عن أول إطلاق لصاروخ "سويوز-5" من قاعدة بايكونور الفضائية مشيرةً إلى أن عملية الإطلاق التجريبية كانت ناجحة.
وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي في الوكالة: "في 30 نيسان/أبريل، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت موسكو، انطلق صاروخ "سويوز-5" متوسط الحجم من منصة الإطلاق رقم 45 في قاعدة بايكونور الفضائية. وهذا هو الإطلاق الأول لهذا الصاروخ من الجيل الجديد ضمن اختبارات تطوير الطيران".
ويعد "سويوز-5" صاروخًا جديدًا متوسط الحجم سينطلق من المنصة التي كانت تُستخدم سابقًا لإطلاق صواريخ زينيت في بايكونور. وقد طورت روسيا هذا الصاروخ ضمن مشروع "بايتيريك"، بينما قامت كازاخستان بتحديث البنية التحتية للإطلاق.
كما أفادت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الخميس، بأن صاروخ "سويوز-5" وضع نموذجاً تجريبياً للحمولة على مساره المخطط له خلال أول عملية إطلاق له.