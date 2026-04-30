وزير الخارجية الصيني يحذر نظيره الأمريكي من "أكبر خطر" على العلاقات بين بلديهما

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الصيني يحذر نظيره الأمريكي من "أكبر خطر" على العلاقات بين بلديهما
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن على بكين وواشنطن الاستعداد لـ"محادثات رفيعة المستوى هامة". 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وحذر وانغ من أن قضية تايوان تُمثل "أكبر نقطة خطر" على العلاقات، موضحا لروبيو أن "قضية تايوان تمس مصالح الصين الجوهرية".وأضاف أن على أمريكا "الوفاء بوعودها واتخاذ الخيارات الصائبة لفتح آفاق جديدة للتعاون الصيني الأمريكي وبذل الجهود اللازمة لتحقيق السلام العالمي"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية. كما أخبر وانغ روبيو خلال مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، وهي أول محادثة علنية بينهما منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026: "في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ظلت العلاقات الصينية الأمريكية مستقرة بشكل عام". كما أظهر البيان الصيني أن الوزيرين ناقشا أيضا الوضع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه المحادثة الهاتفية قبل أسابيع من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في بكين منتصف مايو/ أيار المقبل، والتي أكدت على مكانة تايوان على رأس أولويات بكين. وكان آخر لقاء مباشر بين وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيره الأمريكي، ماركو روبيو في ميونيخ في فبراير/ شباط 2026، في ظل انحسار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد تم التوصل إلى هدنة هشة بشأن الرسوم الجمركية خلال اجتماع ترامب وشي في كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
© AP Photo / Mandel Nganوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يلتقي نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية، 11 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يلتقي نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية، 11 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن على بكين وواشنطن الاستعداد لـ"محادثات رفيعة المستوى هامة".
وحذر وانغ من أن قضية تايوان تُمثل "أكبر نقطة خطر" على العلاقات، موضحا لروبيو أن "قضية تايوان تمس مصالح الصين الجوهرية".
وأضاف أن على أمريكا "الوفاء بوعودها واتخاذ الخيارات الصائبة لفتح آفاق جديدة للتعاون الصيني الأمريكي وبذل الجهود اللازمة لتحقيق السلام العالمي"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
كما أخبر وانغ روبيو خلال مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، وهي أول محادثة علنية بينهما منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026: "في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ظلت العلاقات الصينية الأمريكية مستقرة بشكل عام".

وأضاف وانغ: "ينبغي على الجانبين الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس، والتحضير الجيد لجداول أعمال اللقاءات الرفيعة المستوى الهامة، وتوسيع نطاق التعاون، وإدارة الخلافات".

كما أظهر البيان الصيني أن الوزيرين ناقشا أيضا الوضع في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه المحادثة الهاتفية قبل أسابيع من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في بكين منتصف مايو/ أيار المقبل، والتي أكدت على مكانة تايوان على رأس أولويات بكين.
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
بكين: مزاعم أمريكا تكشف عن خططها للسيطرة على قناة بنما من خلال اتهام الصين بذلك
3 أبريل, 18:55 GMT
وكان آخر لقاء مباشر بين وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيره الأمريكي، ماركو روبيو في ميونيخ في فبراير/ شباط 2026، في ظل انحسار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد تم التوصل إلى هدنة هشة بشأن الرسوم الجمركية خلال اجتماع ترامب وشي في كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
