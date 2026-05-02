الجيش الإسرائيلي يهدم ديرا كاثوليكيا جنوبي لبنان

أقرّ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن قواته ألحقت أضرارا بـ"مجمّع ديني" جنوبي لبنان، ما دانته جمعية خيرية كاثوليكية، إذ أشارت إلى أن المبنى هو دير، مستنكرة...

2026-05-02T20:28+0000

وهدمت جرافات الجيش الإسرائيلي ديرًا كاثوليكيًا في قرية يارون الحدودية كان خاليًا نتيجة لنشوب الحرب، بحسب وسائل إعلام محلية.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته كانت تعمل في بلدة يارون جنوبي لبنان، "على إزالة التهديدات وتدمير البنى التحتية، التي أقامها حزب الله في المنطقة"، حسب تعبيره.وتابع البيان، الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بعد تحديد ملامح كانت واضحة على مبنى آخر في المجمع عملت القوات على منع إلحاق أضرار أخرى بالمجمع".ولفت المتحدث إلى أن القوات الإسرائيلية "كانت تعمل في المنطقة بعد هجمات صاروخية عدة لحزب الله، أُطلقت من داخل المجمع نحو الأراضي الإسرائيلية"، على حد قوله.من جهتها، قالت جمعية "عمل الشرق" الكاثوليكية الفرنسية، إن القوات الإسرائيلية دمّرت دير "الراهبات المخلّصيات".بدورها، قالت غلاديس صباغ، الرئيسة العامة لـ"الراهبات المخلّصيات": "بلغنا أنه تم تدمير الدير باستخدام الجرافات".وأضافت صباغ، لوسائل إعلامية، أن "الدير كان يضم مدرسة أغلقت منذ حرب إسرائيل وحزب الله، عام 2006، بالإضافة إلى عيادة تم نقلها مؤخرًا إلى قرية رميش القريبة".

