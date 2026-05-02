تصويت... كيف تقرأ قرار واشنطن بسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، على أن يتم الانتهاء من عملية الانسحاب خلال فترة تتراوح بين 6 إلى...
2026-05-02T10:09+0000
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، على أن يتم الانتهاء من عملية الانسحاب خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل.
ويأتي القرار في ظل توتر سياسي متصاعد بين واشنطن وبرلين، بعد سجال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني
، فريدريش ميرتس، إلى جانب استمرار النقاش داخل حلف "الناتو" حول تقاسم الأعباء الدفاعية.
وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا بنحو 38 ألف جندي، ما يجعل القرار محل اهتمام واسع بشأن تداعياته على مستقبل الانتشار العسكري الأمريكي في القارة.
وتعليقا على إعلان واشنطن بشأن خططها لسحب 5000 جندي من ألمانيا، قال وزير الدفاع الألماني
، بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، إن على الأوروبيين تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنهم، مضيفًا أن "ألمانيا تسير على الطريق الصحيح" في هذا الصدد، وأشار إلى توسيع قواتها المسلحة (البوندسفير)، وزيادة وتيرة شراء المعدات، وبناء البنية التحتية.
برأيك، كيف تقرأ قرار واشنطن بسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا؟