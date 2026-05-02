عدسة "سبوتنيك" توثق سحر "زهور الربيع 2026".. مسؤول: صناعة كبرى تدعم الاقتصاد المصري.. صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260502/عدسة-سبوتنيك-توثق-سحر-زهور-الربيع-2026-مسؤول-صناعة-كبرى-تدعم-الاقتصاد-المصري-صور-1113067116.html
عدسة "سبوتنيك" توثق سحر "زهور الربيع 2026".. مسؤول: صناعة كبرى تدعم الاقتصاد المصري.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تتجسد في قلب حي "الدقي" العريق بمحافظة الجيزة شمالي مصر، لوحة طبيعية ساحرة ترسم ملامح النسخة الـ93 من معرض "زهور الربيع" لعام 2026، والذي يستضيفه المتحف... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T16:45+0000
2026-05-02T17:39+0000
مصر
أخبار مصر الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113066309_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d8b974121e51ef8b65a0447674d8effb.jpg
ورصدت عدسة "سبوتنيك" داخل المعرض تنوعًا مذهلًا من النباتات والزهور وكل ما يتعلق بهذه الصناعة، والذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع، حيث تحولت أروقة المتحف وحدائقه إلى واحة تضم أكثر من 1200 نوع من الزهور والنباتات النادرة والأشجار الخشبية، بالإضافة إلى الصبارات والنباتات الطبية والعطرية التي تجذب آلاف الزوار من الهواة والمتخصصين على حد سواء.ويشارك في هذه الدورة أكثر من 100 عارض من كبرى شركات المشاتل ومصممي الحدائق ومنتجي نباتات الزينة وصناع مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث يقدم المعرض تشكيلة متنوعة من الزهور والنباتات.صناعة مهمة واقتصاد قويبدوره، قال العميد رياض القليوبي، مدير المتاحف والمعارض الزراعية، إن "معرض زهور الربيع في نسخته الحالية يعد حدثًا كبيرًا، حيث يقام تحت رعاية وزارة الزراعة ويحظى باهتمام بالغ"، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 120 عارضًا من كبار المنتجين.وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الصناعة تمثل مساحة كبيرة من الاقتصاد المصري، وتعد منصة بيع مباشرة وبوابة تصدير قوية جدًا بفضل موقع مصر المتميز بين الدول العربية وأوروبا، ومناخها الذي يتيح لها تفوقًا إنتاجيًا كبيرًا.تمديد فترة المعرضويهدف المعرض إلى مد جسور التواصل بين المواطن وتاريخه الزراعي العريق، مع اطلاعه على أحدث الابتكارات العلمية في هذا القطاع.وكانت وزارة الزراعة المصرية، أعلنت عن بدء الافتتاح الجزئي لمعرض "زهور الربيع" في دورته الـ93، ابتداء من 12 أبريل/ نيسان الماضي، تزامنًا مع احتفالات أعياد "شم النسيم"، حيث فتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور. وأصدر الوزير علاء فاروق، قرارًا بتمديد فترة المعرض حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، بدلًا من منتصفه، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري الكثيف ودعمًا للعارضين في تسويق منتجاتهم، مع إعفاء المستثمرين من أي رسوم إضافية مقابل هذه الفترة الممتدة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين وتشجيع قطاع الزهور، الذي يمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الزراعي المصري.
https://sarabic.ae/20210503/التعليم-المصرية-تكشف-سبب-تسمية-شم-النسيم-بهذا-الاسم-1048874589.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113066309_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c677d69062320a21d6b374a0b2e11291.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
تتجسد في قلب حي "الدقي" العريق بمحافظة الجيزة شمالي مصر، لوحة طبيعية ساحرة ترسم ملامح النسخة الـ93 من معرض "زهور الربيع" لعام 2026، والذي يستضيفه المتحف الزراعي المصري وسط أجواء احتفالية لافتة.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" داخل المعرض تنوعًا مذهلًا من النباتات والزهور وكل ما يتعلق بهذه الصناعة، والذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع، حيث تحولت أروقة المتحف وحدائقه إلى واحة تضم أكثر من 1200 نوع من الزهور والنباتات النادرة والأشجار الخشبية، بالإضافة إلى الصبارات والنباتات الطبية والعطرية التي تجذب آلاف الزوار من الهواة والمتخصصين على حد سواء.
ويشارك في هذه الدورة أكثر من 100 عارض من كبرى شركات المشاتل ومصممي الحدائق ومنتجي نباتات الزينة وصناع مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث يقدم المعرض تشكيلة متنوعة من الزهور والنباتات.
© Sputnik . WAEL MAGDI

1/4
© Sputnik . WAEL MAGDI

© Sputnik . WAEL MAGDI

2/4
© Sputnik . WAEL MAGDI

© Sputnik . WAEL MAGDI

3/4
© Sputnik . WAEL MAGDI

© Sputnik . WAEL MAGDI

4/4
© Sputnik . WAEL MAGDI

1/4
© Sputnik . WAEL MAGDI

2/4
© Sputnik . WAEL MAGDI

3/4
© Sputnik . WAEL MAGDI

4/4
© Sputnik . WAEL MAGDI

صناعة مهمة واقتصاد قوي

بدوره، قال العميد رياض القليوبي، مدير المتاحف والمعارض الزراعية، إن "معرض زهور الربيع في نسخته الحالية يعد حدثًا كبيرًا، حيث يقام تحت رعاية وزارة الزراعة ويحظى باهتمام بالغ"، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 120 عارضًا من كبار المنتجين.
وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الصناعة تمثل مساحة كبيرة من الاقتصاد المصري، وتعد منصة بيع مباشرة وبوابة تصدير قوية جدًا بفضل موقع مصر المتميز بين الدول العربية وأوروبا، ومناخها الذي يتيح لها تفوقًا إنتاجيًا كبيرًا.

وأشار القليوبي إلى أن المصريين بطبعهم محبّون للزراعة والزهور، مؤكدًا أن المعرض يتيح للجمهور التعرف على الأنواع الجديدة وكيفية التعامل معها، خاصة في ظل الإقبال غير المسبوق وحشود الزحام الكبيرة، التي يشهدها المتحف منذ لحظة الافتتاح.

تمديد فترة المعرض
ويهدف المعرض إلى مد جسور التواصل بين المواطن وتاريخه الزراعي العريق، مع اطلاعه على أحدث الابتكارات العلمية في هذا القطاع.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، أن "استضافة المتحف الزراعي لهذا الحد، تأتي ضمن رؤية الوزارة لإحياء الأصول التاريخية وتطويرها، لتصبح مراكز إشعاع ثقافي وتوعوي تخدم كافة أفراد الأسرة المصرية".

وكانت وزارة الزراعة المصرية، أعلنت عن بدء الافتتاح الجزئي لمعرض "زهور الربيع" في دورته الـ93، ابتداء من 12 أبريل/ نيسان الماضي، تزامنًا مع احتفالات أعياد "شم النسيم"، حيث فتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور.
نهر النيل في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2021
"التعليم" المصرية تكشف سبب تسمية "شم النسيم" بهذا الاسم
3 مايو 2021, 20:32 GMT
وفي 16 أبريل الماضي، افتتح وزير الزراعة المصري والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، رسميًا، فعاليات النسخة الثالثة والتسعين من معرض زهور الربيع.
وأصدر الوزير علاء فاروق، قرارًا بتمديد فترة المعرض حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، بدلًا من منتصفه، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري الكثيف ودعمًا للعارضين في تسويق منتجاتهم، مع إعفاء المستثمرين من أي رسوم إضافية مقابل هذه الفترة الممتدة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين وتشجيع قطاع الزهور، الذي يمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الزراعي المصري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала