https://sarabic.ae/20260502/عدسة-سبوتنيك-توثق-سحر-زهور-الربيع-2026-مسؤول-صناعة-كبرى-تدعم-الاقتصاد-المصري-صور-1113067116.html

عدسة "سبوتنيك" توثق سحر "زهور الربيع 2026".. مسؤول: صناعة كبرى تدعم الاقتصاد المصري.. صور وفيديو

عدسة "سبوتنيك" توثق سحر "زهور الربيع 2026".. مسؤول: صناعة كبرى تدعم الاقتصاد المصري.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تتجسد في قلب حي "الدقي" العريق بمحافظة الجيزة شمالي مصر، لوحة طبيعية ساحرة ترسم ملامح النسخة الـ93 من معرض "زهور الربيع" لعام 2026، والذي يستضيفه المتحف... 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T16:45+0000

2026-05-02T16:45+0000

2026-05-02T17:39+0000

مصر

أخبار مصر الآن

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113066309_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d8b974121e51ef8b65a0447674d8effb.jpg

ورصدت عدسة "سبوتنيك" داخل المعرض تنوعًا مذهلًا من النباتات والزهور وكل ما يتعلق بهذه الصناعة، والذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع، حيث تحولت أروقة المتحف وحدائقه إلى واحة تضم أكثر من 1200 نوع من الزهور والنباتات النادرة والأشجار الخشبية، بالإضافة إلى الصبارات والنباتات الطبية والعطرية التي تجذب آلاف الزوار من الهواة والمتخصصين على حد سواء.ويشارك في هذه الدورة أكثر من 100 عارض من كبرى شركات المشاتل ومصممي الحدائق ومنتجي نباتات الزينة وصناع مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث يقدم المعرض تشكيلة متنوعة من الزهور والنباتات.صناعة مهمة واقتصاد قويبدوره، قال العميد رياض القليوبي، مدير المتاحف والمعارض الزراعية، إن "معرض زهور الربيع في نسخته الحالية يعد حدثًا كبيرًا، حيث يقام تحت رعاية وزارة الزراعة ويحظى باهتمام بالغ"، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 120 عارضًا من كبار المنتجين.وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الصناعة تمثل مساحة كبيرة من الاقتصاد المصري، وتعد منصة بيع مباشرة وبوابة تصدير قوية جدًا بفضل موقع مصر المتميز بين الدول العربية وأوروبا، ومناخها الذي يتيح لها تفوقًا إنتاجيًا كبيرًا.تمديد فترة المعرضويهدف المعرض إلى مد جسور التواصل بين المواطن وتاريخه الزراعي العريق، مع اطلاعه على أحدث الابتكارات العلمية في هذا القطاع.وكانت وزارة الزراعة المصرية، أعلنت عن بدء الافتتاح الجزئي لمعرض "زهور الربيع" في دورته الـ93، ابتداء من 12 أبريل/ نيسان الماضي، تزامنًا مع احتفالات أعياد "شم النسيم"، حيث فتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور. وأصدر الوزير علاء فاروق، قرارًا بتمديد فترة المعرض حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، بدلًا من منتصفه، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري الكثيف ودعمًا للعارضين في تسويق منتجاتهم، مع إعفاء المستثمرين من أي رسوم إضافية مقابل هذه الفترة الممتدة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين وتشجيع قطاع الزهور، الذي يمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الزراعي المصري.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

وائل مجدي

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

مصر, أخبار مصر الآن, حصري