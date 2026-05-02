مبادرة بولس في ليبيا... فرصة للحل أم مجرد جدل سياسي؟

سبوتنيك عربي

تتواصل حالة الانقسام السياسي في ليبيا، وسط تعدد المبادرات المطروحة لإخراج البلاد من أزمتها، غير أن بعض هذه المسارات يواجه رفضا من أطراف في المشهد. 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T08:07+0000

وفي هذا السياق، أثارت مبادرة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، جدلا واسعا، بين من يراها فرصة لإعادة تحريك العملية السياسية، ومن يعتبرها طرحا غير متوازن أو لا يراعي تعقيدات الواقع الليبي وتوازناته الداخلية.مبادراتقال المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، إن "رفض المبادرة جاء من أطراف "غير فاعلة" في المشهد السياسي ولا تمتلك صفة اتخاذ القرار"، واصفا تلك المواقف بأنها "مجرد فقاعات صوتية" تتكرر مع كل جولة حوار أو مفاوضات، أو عند طرح أي مبادرة سياسية جديدة.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التيار الرافض ليس وليد اللحظة، بل يعود ظهوره إلى عام 2014، بالتزامن مع عمل "لجنة فبراير" التي تولت إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، حيث برزت آنذاك أصوات رفضت مخرجات اللجنة وشككت في نتائجها، ورفضت القبول بها".وأشار امطيريد إلى أن "الرافضين للمبادرة الحالية لن يكونوا فاعلين في مسارها، خاصة في ظل ما تحظى به من دعم دولي وعربي"، لافتا إلى أن "هذا التيار يتمركز في غرب ليبيا، لكنه لن يكون له تأثير يُذكر في الخطوات المقبلة".وبيّن أن "المشهد السياسي الليبي لا تحكمه قوى سياسية حقيقية بالمعنى التقليدي، بل تهيمن عليه تيارات متعددة، لكل منها أجنداته الخاصة"، معتبرا أن "أغلب الأزمات التي شهدتها البلاد كانت نتيجة لتضارب المصالح ذات الطابع المادي والنفعي".وفيما يتعلق بالمواقف من المبادرات الخارجية، اعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن "قبولها أو رفضها أصبح أمرا واقعا، في ظل فرض الدول الفاعلة نفسها على المشهد الليبي"، مشيرًا إلى أن "النخبة السياسية الليبية ساهمت في منح هذا الدور للخارج".وأضاف أنه "طالما استمر عمل البعثة الأممية في ليبيا، ستظل البلاد رهينة للمبادرات الدولية"، مؤكدًا في الوقت ذاته "ضرورة الاستفادة من هذه المبادرات بما يخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل التحولات الدولية وأزمات الطاقة، عبر البحث عن شراكات جديدة تحقق مكاسب لليبيا".وأكد أن "مبادرة مسعد بولس تحظى بقبول من أطراف رئيسية، من بينها القيادة العامة للجيش الليبي، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الأطراف الرافضة هي ذاتها التي جرى استبعادها من المشاركة الحالية، بعد أن ساهمت في تعطيل مبادرات سابقة".وشدد على "ضرورة إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا عبر التوافق على تقاسم السلطة، والابتعاد عن مركزية القرار في العاصمة طرابلس، بما يحقق توازنا في إدارة الدولة".وقلّل امطيريد من تأثير الرافضين للمبادرة، مستشهدا بالمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس عام 2025، للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، والتي لم تلق استجابة تُذكر رغم حضور البعثة الأممية وتدخل بعض الأطراف الدولية، معتبرًا أن ذلك "يعكس محدودية تأثير هذا التيار".وفيما يخص المسار الأممي، أوضح أن "ما يعرف بـ"الطاولة المصغرة 4+4"، التي أطلقتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، يعد مسارا تكميليا وليس بديلا، ويركز بالأساس على الجوانب الفنية المرتبطة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة القوانين الانتخابية"، مشيرا إلى أن "هذا ما أكدته أيضا نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، التي شددت على أن هذا المسار لا يرتبط ببقية المسارات السياسية الأخرى".مبررات واهيةفيما يرى المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، أن "أبرز الأسباب التي تدفع بعض الأطراف إلى رفض مبادرة مسعد بولس، تتمثل وفقا لما تروّجه هذه الأطراف في مزاعم بأن ليبيا ستُحكم من قبل عائلتين، واحدة من الشرق وأخرى من الغرب".ويؤكد الشاعري في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن هذه المبررات "واهية ولا تستند إلى أي أساس من الصحة"، مشيرا إلى أن "تلك الأطراف تدرك في الواقع أنها قد تُقصى من المشهد السياسي في حال توحيد البلاد ومؤسساتها، ما يدفعها إلى عرقلة أي مسار قد يُفضي إلى إنهاء الانقسام".وأضاف أن "هذه القوى تخشى فقدان نفوذها ومصالحها في المرحلة المقبلة، ولذلك تسعى إلى تعطيل الجهود السياسية المختلفة لضمان بقائها ضمن دائرة التأثير، حتى وإن كان ذلك على حساب استقرار البلاد".وأوضح الشاعري أن "جزءا كبيرا من القوى السياسية في ليبيا بات ينظر إلى المبادرات الخارجية باعتبارها الحل الأقرب للأزمة، في ظل الانقسام الحاد الذي تعانيه البلاد، وعجز الأطراف الداخلية عن التوصل إلى تسوية شاملة". واعتبر أن "هذا الواقع عزز من قناعة العديد من الأطراف بأن المبادرات الدولية تمثل "المنقذ" المحتمل، والقادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات، وهو ما يفسر الترحيب الواسع نسبيا بأي تحرك خارجي يسعى لإعادة إحياء العملية السياسية".أما بشأن البدائل المطروحة، فأشار إلى "وجود مسارات محلية ودولية متعددة، من بينها مبادرة بولس التي تهدف إلى جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة للتوصل إلى توافقات حول القضايا الخلافية"، كما لفت إلى "مبادرات أخرى تقودها البعثة الأممية في ليبيا، تعمل بالتوازي مع هذه الجهود، وتسعى إلى معالجة التعقيدات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرقل الوصول إلى تسوية نهائية".وفي تقييمه لفرص النجاح، شدد المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، على أن أي مسار - سواء كان داخليا أو خارجيا - يظل مرهونا بمدى استعداد الأطراف الليبية لتقديم تنازلات حقيقية والتوافق على رؤية موحدة"، مؤكدًا أن "تحقيق هذا التوافق يمثل الشرط الأساسي لنجاح أي مبادرة، وللوصول في نهاية المطاف إلى انتخابات طال انتظارها، تنهي المرحلة الانتقالية وتؤسس لاستقرار سياسي دائم في البلاد".

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

