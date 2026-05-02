وزير الخارجية الفرنسي: نطالب بـ"وضع حد للأعمال المعادية للمسيحية" المتزايدة في الأراضي المقدسة
وزير الخارجية الفرنسي: نطالب بـ"وضع حد للأعمال المعادية للمسيحية" المتزايدة في الأراضي المقدسة
دان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، الاعتداء الذي نفذه مستوطن إسرائيلي بحق راهبة مسيحية فرنسية في القدس، مطالبًا بـ"وضع حد للأعمال المعادية... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أعرب بارو عن "حزنه العميق" إزاء الحادث، مؤكدًا دعمه الكامل للراهبة، ومتمنيًا لها الشفاء العاجل عقب ما وصفه بـ"الاعتداء المروّع". وأكد بارو أن "فرنسا، انطلاقًا من التزامها التاريخي بحماية المجتمعات الكاثوليكية والأماكن المقدسة، لا يمكنها التسامح مع مثل هذه الأفعال تحت أي ظرف"، على حد قوله.وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، أنه "عقب ورود بلاغ عن اعتداء على راهبة في القدس، استجابت الشرطة على الفور، وباشرت تحقيقًا أسفر عن اعتقال مشتبه به. ومن المتوقع تقديم طلب لتمديد احتجازه".
أخبار فرنسا
أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

وزير الخارجية الفرنسي: نطالب بـ"وضع حد للأعمال المعادية للمسيحية" المتزايدة في الأراضي المقدسة

13:16 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 13:24 GMT 02.05.2026)
© AP Photo / Achmad Ibrahimوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
دان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، الاعتداء الذي نفذه مستوطن إسرائيلي بحق راهبة مسيحية فرنسية في القدس، مطالبًا بـ"وضع حد للأعمال المعادية للمسيحية في الأراضي المقدسة"، وفق تعبيره.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أعرب بارو عن "حزنه العميق" إزاء الحادث، مؤكدًا دعمه الكامل للراهبة، ومتمنيًا لها الشفاء العاجل عقب ما وصفه بـ"الاعتداء المروّع".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة فرض عقوبات رادعة لوقف تصاعد هذه الانتهاكات، معتبرًا أن "الأعمال المعادية للمسيحيين في الأراضي المقدسة آخذة في التزايد".

مسؤول بهيئة مقاومة الاستيطان لـ"سبوتنيك": نعيش ذروة إرهاب المستوطنين وهدم تجمع المالح "تهجير قسري"
مسؤول بهيئة مقاومة الاستيطان لـ"سبوتنيك": نعيش ذروة إرهاب المستوطنين وهدم تجمع المالح "تهجير قسري"
22 أبريل, 20:31 GMT
وأكد بارو أن "فرنسا، انطلاقًا من التزامها التاريخي بحماية المجتمعات الكاثوليكية والأماكن المقدسة، لا يمكنها التسامح مع مثل هذه الأفعال تحت أي ظرف"، على حد قوله.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، أنه "عقب ورود بلاغ عن اعتداء على راهبة في القدس، استجابت الشرطة على الفور، وباشرت تحقيقًا أسفر عن اعتقال مشتبه به. ومن المتوقع تقديم طلب لتمديد احتجازه".
