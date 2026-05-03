إسرائيل تصادق على شراء سربين من طائرات "إف 35" و"إف 15"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستقوم بشراء سربين إضافيين من المقاتلات "إف-35 آي أدير" و"إف-15 آي راعام"، في إطار خطة لتعزيز قدرات سلاح الجو،... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T09:26+0000
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستقوم بشراء سربين إضافيين من المقاتلات "إف-35 آي أدير" و"إف-15 آي راعام"، في إطار خطة لتعزيز قدرات سلاح الجو، مستفيدة من الدروس المستخلصة من الحرب الأخيرة مع إيران.
ووافقت اللجنة الوزارية للمشتريات في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع على خطة تشمل شراء سرب رابع من طائرات "F-35I" من شركة "لوكهيد مارتن"، وسرب ثان من طائرات "F-15IA" من شركة "بوينغ"، في صفقات تُقدّر قيمتها بعشرات مليارات الشواكل.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه المقاتلات ستشكّل ركيزة أساسية في تطوير الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل، بما يضمن مواجهة التهديدات الإقليمية والحفاظ على التفوق الجوي.
وبحسب الوزارة، من المقرر أن ترفع هذه الصفقة أسطول سلاح الجو الإسرائيلي إلى نحو 100 طائرة من طراز "F-35I"، و50 طائرة من طراز "F-15IA" خلال السنوات المقبلة، مع استمرار عمليات التسليم تدريجيا حتى العقد المقبل.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحرب الأخيرة مع إيران "أكدت مجددا الدور الحاسم للقوة الجوية"، مشددا على أن تعزيزها يمثل ضرورة لضمان التفوق الجوي الإسرائيلي لعقود مقبلة.