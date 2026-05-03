مسؤول محلي ألماني يوضح التداعيات الاقتصادية لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/مسؤول-ألماني-يوضح-التداعيات-الاقتصادية-لانسحاب-القوات-الأمريكية-من-بلاده-1113082924.html
مسؤول محلي ألماني يوضح التداعيات الاقتصادية لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده
مسؤول محلي ألماني يوضح التداعيات الاقتصادية لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده
سبوتنيك عربي
صرّح رالف هيكلر، رئيس بلدية رامشتاين - ميزنباخ الألمانية، بأن انسحاب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، "سيُخلّف آثارًا اقتصادية مدمرة على المجتمعات التي تضم قواعد... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T17:08+0000
2026-05-03T17:08+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101858/76/1018587619_0:24:2049:1176_1920x0_80_0_0_fc993c891ae95aa6aee841fdb38b7b24.jpg
وأضاف هيكلر، في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية، أنه "إذا غادر جزء كبير منهم (الجنود الأمريكيون) بشكل دائم، فسيكون ذلك بمثابة ضربة اقتصادية موجعة".ووفقًا له، يعيش ما يقرب من 8000 جندي أمريكي وعائلاتهم في بلدة رامشتاين - ميزنباخ جنوب غربي ألمانيا، والمجاورة مباشرة لقاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية.وأشار هيكلر إلى أن "المدن الأخرى في المنطقة، التي انسحبت منها القوات الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة، لم تتعافَ أبداً من هذه الضربة وما تزال تعاني".وأفادت وسيلة إعلام بريطانية، نقلًا عن مصدر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لم يُبلغ مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسبقًا، بالانسحاب الجزئي للقوات من ألمانيا، الأمر الذي فاجأ قيادة الحلف".وأضاف المصدر أنه "لم يتم إبلاغ كبار مسؤولي الناتو بقرار الرئيس دونالد ترامب، سحب 5000 جندي من ألمانيا... وجاء الإعلان، الذي فاجأ قادة الناتو، شحيحًا في التفاصيل".وقال مصدر أمريكي لـ"يورونيوز"، إن "نقص التفاصيل يعود إلى أن اختيار ترامب للأرقام كان تقديرًا تقريبيًا".
https://sarabic.ae/20260503/إعلام-ترامب-لم-يبلغ-مسبقا-مسؤولي-الناتو-بالسحب-الجزئي-للقوات-الأمريكية-من-ألمانيا-1113081657.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101858/76/1018587619_224:0:1823:1199_1920x0_80_0_0_e80c33814c65622796e3f6776ba707bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا

مسؤول محلي ألماني يوضح التداعيات الاقتصادية لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده

17:08 GMT 03.05.2026
© flickr.com / USAFE الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© flickr.com / USAFE
تابعنا عبر
صرّح رالف هيكلر، رئيس بلدية رامشتاين - ميزنباخ الألمانية، بأن انسحاب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، "سيُخلّف آثارًا اقتصادية مدمرة على المجتمعات التي تضم قواعد أمريكية"، وفق تعبيره.
وأضاف هيكلر، في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية، أنه "إذا غادر جزء كبير منهم (الجنود الأمريكيون) بشكل دائم، فسيكون ذلك بمثابة ضربة اقتصادية موجعة".
ووفقًا له، يعيش ما يقرب من 8000 جندي أمريكي وعائلاتهم في بلدة رامشتاين - ميزنباخ جنوب غربي ألمانيا، والمجاورة مباشرة لقاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية.

وقال هيكلر إن الأثر الاقتصادي، لوجود الجنود الأمريكيين، على البلدة يتجاوز ملياري دولار سنويًا، بما في ذلك الرواتب والإيجارات وعقود الشركات المحلية.

وأشار هيكلر إلى أن "المدن الأخرى في المنطقة، التي انسحبت منها القوات الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة، لم تتعافَ أبداً من هذه الضربة وما تزال تعاني".
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
إعلام: ترامب لم يبلغ مسبقا مسؤولي الناتو بالسحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا
15:47 GMT
وأفادت وسيلة إعلام بريطانية، نقلًا عن مصدر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لم يُبلغ مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسبقًا، بالانسحاب الجزئي للقوات من ألمانيا، الأمر الذي فاجأ قيادة الحلف".
وأضاف المصدر أنه "لم يتم إبلاغ كبار مسؤولي الناتو بقرار الرئيس دونالد ترامب، سحب 5000 جندي من ألمانيا... وجاء الإعلان، الذي فاجأ قادة الناتو، شحيحًا في التفاصيل".
وبحسب المصدر، فإنه من غير الواضح حاليًا أي الوحدات تحديدًا سيتم تقليصها. علاوة على ذلك، ووفقًا لمصادر مطلعة عدة، فإن تأثير ذلك على التوازن العام لقوات الناتو لا يزال مجهولًا.
وقال مصدر أمريكي لـ"يورونيوز"، إن "نقص التفاصيل يعود إلى أن اختيار ترامب للأرقام كان تقديرًا تقريبيًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала