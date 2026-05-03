مسؤول محلي ألماني يوضح التداعيات الاقتصادية لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده
صرّح رالف هيكلر، رئيس بلدية رامشتاين - ميزنباخ الألمانية، بأن انسحاب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، "سيُخلّف آثارًا اقتصادية مدمرة على المجتمعات التي تضم قواعد...
2026-05-03T17:08+0000
صرّح رالف هيكلر، رئيس بلدية رامشتاين - ميزنباخ الألمانية، بأن انسحاب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، "سيُخلّف آثارًا اقتصادية مدمرة على المجتمعات التي تضم قواعد أمريكية"، وفق تعبيره.
وأضاف هيكلر، في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية، أنه "إذا غادر جزء كبير منهم (الجنود الأمريكيون) بشكل دائم، فسيكون ذلك بمثابة ضربة اقتصادية موجعة".
ووفقًا له، يعيش ما يقرب من 8000 جندي أمريكي وعائلاتهم في بلدة رامشتاين - ميزنباخ جنوب غربي ألمانيا، والمجاورة مباشرة لقاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية.
وقال هيكلر إن الأثر الاقتصادي، لوجود الجنود الأمريكيين، على البلدة يتجاوز ملياري دولار سنويًا، بما في ذلك الرواتب والإيجارات وعقود الشركات المحلية.
وأشار هيكلر إلى أن "المدن الأخرى في المنطقة، التي انسحبت منها القوات الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة، لم تتعافَ أبداً من هذه الضربة وما تزال تعاني".
وأفادت وسيلة إعلام بريطانية، نقلًا عن مصدر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لم يُبلغ مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسبقًا، بالانسحاب الجزئي للقوات من ألمانيا، الأمر الذي فاجأ قيادة الحلف".
وأضاف المصدر أنه "لم يتم إبلاغ كبار مسؤولي الناتو بقرار الرئيس دونالد ترامب، سحب 5000 جندي من ألمانيا... وجاء الإعلان، الذي فاجأ قادة الناتو، شحيحًا في التفاصيل".
وبحسب المصدر، فإنه من غير الواضح حاليًا أي الوحدات تحديدًا سيتم تقليصها. علاوة على ذلك، ووفقًا لمصادر مطلعة عدة، فإن تأثير ذلك على التوازن العام لقوات الناتو لا يزال مجهولًا.
وقال مصدر أمريكي لـ"يورونيوز"، إن "نقص التفاصيل يعود إلى أن اختيار ترامب للأرقام كان تقديرًا تقريبيًا".