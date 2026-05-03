وزارة الطاقة الأمريكية تطلب قرابة 100 مليون دولار لتطوير سلاح نووي خارق للتحصينات
كشفت وسائل إعلام أميركية، أمس السبت، أن وزارة الطاقة الأميركية طلبت قرابة 100 مليون دولار لتطوير أسلحة نووية خارقة للتحصينات.
01:00 GMT 03.05.2026 (تم التحديث: 01:59 GMT 03.05.2026)
كشفت وسائل إعلام أميركية، أمس السبت، أن وزارة الطاقة الأميركية طلبت قرابة 100 مليون دولار لتطوير أسلحة نووية خارقة للتحصينات.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن وزارة الطاقة المسؤولة عن تطوير الأسلحة النووية، تسعى للحصول على ملايين الدولارات لتطوير أسلحة نووية جديدة قادرة على تدمير الهياكل الدفاعية المغلقة.
وأشارت إلى أن الوزارة طلبت 99 مليون دولار في الدورة المالية القادمة لدعم هذه الجهود
وأوضحت المجلة أن القنبلة من طراز "بي 61-11" تُعد حاليًا الذخيرة النووية الوحيدة المتخصصة في الاختراق العميق والتي تُطلق من الجو في الترسانة الأميركية.
ولفتت إلى عدم توفر تفاصيل حتى الآن بشأن تصميم السلاح الجديد "نظام الردع النووي المحمول جوًا" (إن.دي.إس-إيه)، كما لا يزال من غير الواضح في أي مرحلة وصلت عملية تطويره.