"أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر...مسيرة فنية طويلة وإرث غنائي حافل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260504/أمير-الغناء-العربي-الفنان-الراحل-هاني-شاكرمسيرة-فنية-طويلة-وإرث-غنائي-حافل-1113103277.html
"أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر...مسيرة فنية طويلة وإرث غنائي حافل
"أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر...مسيرة فنية طويلة وإرث غنائي حافل
سبوتنيك عربي
ودع عشاق الفن الراقي المطرب المصري الراحل، هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، الذي توفي عن عمر ناهز الـ74 عاما، بعد صراع مع المرض. 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T13:20+0000
2026-05-04T13:20+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113102947_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_0973c36c7b2adef1fdba28ef177344fd.png
"أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر.. مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
سبوتنيك عربي
"أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر.. مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
كان الفنان الراحل أحد أبرز وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، وحلقة الوصل بين زمن الفن الجميل وعصرنا الحالي. ووُلد هاني شاكر في القاهرة في 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 1952، ودرس الموسيقي في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري، و كان أول ظهور فني للفنان هاني شاكر في السينما عام 1966، في فيلم "سيد درويش"، للمخرج أحمد بدرخان، إذ جسّد شخصية الفنان، سيد درويش في مرحلة الطفولة، كما شارك بالغناء ضمن الكورال مع "العندليب الأسمر"، عبد الحليم حافظ، في أغنية "بالأحضان"لكن كانت الانطلاقة الحقيقية لـ"أمير الغناء العربي" في عام 1972، عندما قدّم أغنية من ألحان الموسيقار المصري الراحل، محمد الموجي، التي حققت نجاحا لافتا ومهدت لمسيرته الفنية الطويلة.و أشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هاني شاكر اعتبر عبد الحليم حافظ أستاذه الذي استفاد منه كثيرا".وأوضح عبد الرحمن أن "بصمة هاني شاكر الفنية مع الموسيقار، محمد سلطان، الذي أبعده عن قالب عبد الحليم، ثم مع خالد الأمير، الذي وضع له أسلوبه المميز في ألبومات مثل "طول عمري استلطفك" و"نسيانك صعب"، كما تعاون مع، صلاح الشرنوبي، وبليغ حمدي، وغيرهم، وقدّم أغاني طويلة ناجحة مثل "حكاية كل عاشق".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113102947_100:0:1033:700_1920x0_80_0_0_902803dfffeb853f0e7dc42310472169.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

"أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر...مسيرة فنية طويلة وإرث غنائي حافل

13:20 GMT 04.05.2026
راديو
"أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر.. مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
ودع عشاق الفن الراقي المطرب المصري الراحل، هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، الذي توفي عن عمر ناهز الـ74 عاما، بعد صراع مع المرض.
كان الفنان الراحل أحد أبرز وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، وحلقة الوصل بين زمن الفن الجميل وعصرنا الحالي.
ووُلد هاني شاكر في القاهرة في 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 1952، ودرس الموسيقي في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري، و كان أول ظهور فني للفنان هاني شاكر في السينما عام 1966، في فيلم "سيد درويش"، للمخرج أحمد بدرخان، إذ جسّد شخصية الفنان، سيد درويش في مرحلة الطفولة، كما شارك بالغناء ضمن الكورال مع "العندليب الأسمر"، عبد الحليم حافظ، في أغنية "بالأحضان"
لكن كانت الانطلاقة الحقيقية لـ"أمير الغناء العربي" في عام 1972، عندما قدّم أغنية من ألحان الموسيقار المصري الراحل، محمد الموجي، التي حققت نجاحا لافتا ومهدت لمسيرته الفنية الطويلة.

في هذا السياق، قال الناقد الموسيقي د. أشرف عبد الرحمن: إن "الفنان الراحل "اكتشفه الملحن الكبير محمد الموجي وهو في العشرين، ولحن له اغنية "حلوة يا دنيا" التي أثارت المقارنات مع عبد الحليم حافظ، وأدى ذلك إلى حملة صحفية وشائعات وقيعة بسبب خلاف بين الموجي وعبد الحليم، إلا أن هاني شاكر أوضح الأمر لعبد الحليم الذي تفهم الموقف وتصالحا، بل غنيا معا في حفلات لاحقة".

و أشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هاني شاكر اعتبر عبد الحليم حافظ أستاذه الذي استفاد منه كثيرا".
وأوضح عبد الرحمن أن "بصمة هاني شاكر الفنية مع الموسيقار، محمد سلطان، الذي أبعده عن قالب عبد الحليم، ثم مع خالد الأمير، الذي وضع له أسلوبه المميز في ألبومات مثل "طول عمري استلطفك" و"نسيانك صعب"، كما تعاون مع، صلاح الشرنوبي، وبليغ حمدي، وغيرهم، وقدّم أغاني طويلة ناجحة مثل "حكاية كل عاشق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала