الصين ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان
سبوتنيك عربي
وصلت إلى مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، شحنتان من المساعدات الإنسانية الصينية، محمّلتان بنحو 650 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
الصين
قافلة مساعدات انسانية
تقارير سبوتنيك
حصري
عبد القادر الباي
الصين ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان

15:13 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 15:53 GMT 04.05.2026)
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
وصلت إلى مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، شحنتان من المساعدات الإنسانية الصينية، محمّلتان بنحو 650 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة أزمات متتالية وتحديات إنسانية واقتصادية متفاقمة، إضافة إلى تداعيات النزوح والتصعيد في بعض المناطق، الأمر الذي يفاقم الضغط على البنى الاجتماعية والخدماتية.
وأُقيم احتفال في مرفأ بيروت بالمناسبة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان تشن تشواندونغ، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي: "حضور المشاركين في هذه المناسبة، لتقديم الهبة من المواد الإغاثية، يجسّد أسمى معاني التضامن الإنساني، ويؤكد وقوف جمهورية الصين الشعبية إلى جانب لبنان في هذه الظروف، وحرصها على دعم شعبه والتخفيف من معاناته".

وأضاف: "هذه المبادرة الكريمة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتشكل دعما أساسيا للجهود الإغاثية لمساعدة المحتاجين والمتضررين"، معربا عن "تقدير لبنان لهذه اللفتة، والتطلع إلى تعزيز التعاون لما فيه خير الشعبين الصديقين".
بدوره، قال السفير الصيني تشن تشواندونغ إن "بلاده تابعت خلال الأشهر الماضية بقلق تداعيات النزاع وما خلّفه من ضحايا ونزوح".
وأضاف: "الصين، بصفتها صديقا وشريكا موثوقا، تعبّر عن تضامنها مع الشعب اللبناني انطلاقا من إيمانها بمجتمع عالمي ذي مصير مشترك"، لافتا إلى قرار بلاده "تقديم مساعدات إنسانية، مع وصول شحنتين من الصين ومصر بإجمالي يتجاوز ألف طن".
وأوضح أن "هذه المساعدات تشمل فرشا وخيما وبطانيات وحِزما صحية ومواد غذائية"، معتبرا أنها "تجسد عمق الصداقة بين البلدين".
وأشار إلى أن "هذا العام يصادف الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان، التي اتسمت دائماً بالثقة المتبادلة"، مؤكدا أن "الصين لا تنسى الدعم الذي قدّمه لبنان لها في أوقات سابقة، وقد بادلت هذا الدعم عبر تقديم مساعدات خلال جائحة كوفيد-19 وبعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020".
وشدد على أن "الصين، من خلال قوات حفظ السلام في جنوب لبنان وهذه المساعدات، تقف إلى جانب الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "لبنان ليس منسيا، وأن لديه أصدقاء يقفون دائما إلى جانبه". وختم بالتأكيد على "دعم بلاده لسيادة لبنان وأمنه ووحدته"، معربا عن أمله في "عودة السلام والاستقرار بجهود الحكومة اللبنانية ومساندة المجتمع الدولي".
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد: "نحن اليوم في مرفأ بيروت لتسلّم شحنتين من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، بإجمالي 650 طنا من المواد الإغاثية والغذائية".
وأضافت: "باسم الحكومة اللبنانية، نتوجه بالشكر لجمهورية الصين الشعبية، حكومة وشعبا، على هذه المبادرة التضامنية، وعلى وقوفها إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الصعبة. هذه المساعدات تصل في وقتها، فيما لا تزال الحاجة كبيرة، إذ أن الكثير من العائلات المتضررة أو النازحة بحاجة إلى دعم أساسي يساعدها على تخطي الأعباء اليومية".
وأوضحت السيد أنه "سيتم توزيع هذه المساعدات عبر الهيئة العليا للإغاثة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن إطار الاستجابة الوطنية، لضمان وصولها إلى الأكثر حاجة بطريقة منظمة وشفافة"، منوهة "بجهود الفرق العاملة على الأرض في الاستلام والتنسيق والتوزيع". وختمت: "لبنان يقدّر دعم أصدقائه، وهذه الشحنة تشكّل رسالة تضامن مهمة من الصين إلى الشعب اللبناني في هذه الظروف الدقيقة".
