الصين ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان
15:13 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 15:53 GMT 04.05.2026)
وصلت إلى مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، شحنتان من المساعدات الإنسانية الصينية، محمّلتان بنحو 650 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة أزمات متتالية وتحديات إنسانية واقتصادية متفاقمة، إضافة إلى تداعيات النزوح والتصعيد في بعض المناطق، الأمر الذي يفاقم الضغط على البنى الاجتماعية والخدماتية.
وأُقيم احتفال في مرفأ بيروت بالمناسبة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان تشن تشواندونغ، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي: "حضور المشاركين في هذه المناسبة، لتقديم الهبة من المواد الإغاثية، يجسّد أسمى معاني التضامن الإنساني، ويؤكد وقوف جمهورية الصين الشعبية إلى جانب لبنان في هذه الظروف، وحرصها على دعم شعبه والتخفيف من معاناته".
وأضاف: "هذه المبادرة الكريمة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتشكل دعما أساسيا للجهود الإغاثية لمساعدة المحتاجين والمتضررين"، معربا عن "تقدير لبنان لهذه اللفتة، والتطلع إلى تعزيز التعاون لما فيه خير الشعبين الصديقين".
بدوره، قال السفير الصيني تشن تشواندونغ إن "بلاده تابعت خلال الأشهر الماضية بقلق تداعيات النزاع وما خلّفه من ضحايا ونزوح".
وأضاف: "الصين، بصفتها صديقا وشريكا موثوقا، تعبّر عن تضامنها مع الشعب اللبناني انطلاقا من إيمانها بمجتمع عالمي ذي مصير مشترك"، لافتا إلى قرار بلاده "تقديم مساعدات إنسانية، مع وصول شحنتين من الصين ومصر بإجمالي يتجاوز ألف طن".
وأوضح أن "هذه المساعدات تشمل فرشا وخيما وبطانيات وحِزما صحية ومواد غذائية"، معتبرا أنها "تجسد عمق الصداقة بين البلدين".
وأشار إلى أن "هذا العام يصادف الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان، التي اتسمت دائماً بالثقة المتبادلة"، مؤكدا أن "الصين لا تنسى الدعم الذي قدّمه لبنان لها في أوقات سابقة، وقد بادلت هذا الدعم عبر تقديم مساعدات خلال جائحة كوفيد-19 وبعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020".
وشدد على أن "الصين، من خلال قوات حفظ السلام في جنوب لبنان وهذه المساعدات، تقف إلى جانب الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "لبنان ليس منسيا، وأن لديه أصدقاء يقفون دائما إلى جانبه". وختم بالتأكيد على "دعم بلاده لسيادة لبنان وأمنه ووحدته"، معربا عن أمله في "عودة السلام والاستقرار بجهود الحكومة اللبنانية ومساندة المجتمع الدولي".
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد: "نحن اليوم في مرفأ بيروت لتسلّم شحنتين من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، بإجمالي 650 طنا من المواد الإغاثية والغذائية".
وأضافت: "باسم الحكومة اللبنانية، نتوجه بالشكر لجمهورية الصين الشعبية، حكومة وشعبا، على هذه المبادرة التضامنية، وعلى وقوفها إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الصعبة. هذه المساعدات تصل في وقتها، فيما لا تزال الحاجة كبيرة، إذ أن الكثير من العائلات المتضررة أو النازحة بحاجة إلى دعم أساسي يساعدها على تخطي الأعباء اليومية".
وأوضحت السيد أنه "سيتم توزيع هذه المساعدات عبر الهيئة العليا للإغاثة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن إطار الاستجابة الوطنية، لضمان وصولها إلى الأكثر حاجة بطريقة منظمة وشفافة"، منوهة "بجهود الفرق العاملة على الأرض في الاستلام والتنسيق والتوزيع". وختمت: "لبنان يقدّر دعم أصدقائه، وهذه الشحنة تشكّل رسالة تضامن مهمة من الصين إلى الشعب اللبناني في هذه الظروف الدقيقة".