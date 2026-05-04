الصين ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان

سبوتنيك عربي

وصلت إلى مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، شحنتان من المساعدات الإنسانية الصينية، محمّلتان بنحو 650 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T15:13+0000

وأُقيم احتفال في مرفأ بيروت بالمناسبة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان تشن تشواندونغ، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي.وأضاف: "هذه المبادرة الكريمة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتشكل دعما أساسيا للجهود الإغاثية لمساعدة المحتاجين والمتضررين"، معربا عن "تقدير لبنان لهذه اللفتة، والتطلع إلى تعزيز التعاون لما فيه خير الشعبين الصديقين". وأضاف: "الصين، بصفتها صديقا وشريكا موثوقا، تعبّر عن تضامنها مع الشعب اللبناني انطلاقا من إيمانها بمجتمع عالمي ذي مصير مشترك"، لافتا إلى قرار بلاده "تقديم مساعدات إنسانية، مع وصول شحنتين من الصين ومصر بإجمالي يتجاوز ألف طن". وأوضح أن "هذه المساعدات تشمل فرشا وخيما وبطانيات وحِزما صحية ومواد غذائية"، معتبرا أنها "تجسد عمق الصداقة بين البلدين".وشدد على أن "الصين، من خلال قوات حفظ السلام في جنوب لبنان وهذه المساعدات، تقف إلى جانب الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "لبنان ليس منسيا، وأن لديه أصدقاء يقفون دائما إلى جانبه". وختم بالتأكيد على "دعم بلاده لسيادة لبنان وأمنه ووحدته"، معربا عن أمله في "عودة السلام والاستقرار بجهود الحكومة اللبنانية ومساندة المجتمع الدولي". من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد: "نحن اليوم في مرفأ بيروت لتسلّم شحنتين من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، بإجمالي 650 طنا من المواد الإغاثية والغذائية". وأوضحت السيد أنه "سيتم توزيع هذه المساعدات عبر الهيئة العليا للإغاثة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن إطار الاستجابة الوطنية، لضمان وصولها إلى الأكثر حاجة بطريقة منظمة وشفافة"، منوهة "بجهود الفرق العاملة على الأرض في الاستلام والتنسيق والتوزيع". وختمت: "لبنان يقدّر دعم أصدقائه، وهذه الشحنة تشكّل رسالة تضامن مهمة من الصين إلى الشعب اللبناني في هذه الظروف الدقيقة".

عبد القادر الباي

