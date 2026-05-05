الإمارات تكشف عن أحدث مركبة لإطفاء حرائق المطارات في العالم ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"

سبوتنيك عربي

استعرضت شركة "نافكو" الإماراتية في جناحها بمعرض "اصنع في الإمارات" أحدث ابتكاراتها في مجال السلامة والأمن، والمتمثلة في مركبة إطفاء حرائق المطارات العملاقة،... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

وفي حديث خاص مع "سبوتنيك"، أكد ممثل شركة "نافكو"، محمد الخطايبة، أن "هذه المركبة تمثل فخرا للصناعة الوطنية، و"نافكو" تُصنف اليوم ضمن قائمة تضم 5 مصانع فقط في العالم قادرة على إنتاج هذا النوع من التكنولوجيا المعقدة، بل وتعتبر ثاني أكبر مصنع ومصدر لهذه السيارات عالميا". وتابع الخطايبة: "كما تتمتع المركبة بميزة القدرة على إطفاء الحرائق أثناء الحركة دون الحاجة للتوقف، مما يمنحها أفضلية حاسمة في إنقاذ الأرواح والمنشآت مقارنة بالسيارات التقليدية". وأشار الخطايبة إلى أن "التصنيع يتم بالكامل داخل مرافق الشركة في منطقة جبل علي بدبي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 سيارة سنويا، وهو رقم يضع الإمارات في مقدمة المصنعين العالميين". وختم الخطايبة حديثه بالإشارة إلى "النجاح الدولي للمنتج الإماراتي، حيث تعمل هذه المركبات حاليا في أكثر من 150 مطارا موزعة على 40 دولة حول العالم"، مؤكدا أن "المشاركة في المعرض هذا العام تهدف إلى إبراز التفوق التكنولوجي الإماراتي الذي بات يتجاوز في كثير من جوانبه المعايير المتبعة لدى المصنعين العالميين القدامى".

