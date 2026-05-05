الإمارات تكشف عن أحدث مركبة لإطفاء حرائق المطارات في العالم ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات تكشف عن أحدث مركبة لإطفاء حرائق المطارات في العالم ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"
الإمارات تكشف عن أحدث مركبة لإطفاء حرائق المطارات في العالم ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"
سبوتنيك عربي
استعرضت شركة "نافكو" الإماراتية في جناحها بمعرض "اصنع في الإمارات" أحدث ابتكاراتها في مجال السلامة والأمن، والمتمثلة في مركبة إطفاء حرائق المطارات العملاقة،... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
وفي حديث خاص مع "سبوتنيك"، أكد ممثل شركة "نافكو"، محمد الخطايبة، أن "هذه المركبة تمثل فخرا للصناعة الوطنية، و"نافكو" تُصنف اليوم ضمن قائمة تضم 5 مصانع فقط في العالم قادرة على إنتاج هذا النوع من التكنولوجيا المعقدة، بل وتعتبر ثاني أكبر مصنع ومصدر لهذه السيارات عالميا".
08:56 GMT 05.05.2026
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
استعرضت شركة "نافكو" الإماراتية في جناحها بمعرض "اصنع في الإمارات" أحدث ابتكاراتها في مجال السلامة والأمن، والمتمثلة في مركبة إطفاء حرائق المطارات العملاقة، والتي تعد واحدة من أكثر الآليات تطورا على مستوى العالم، وذلك تماشيا مع استراتيجية "اصنع في الإمارات".
وفي حديث خاص مع "سبوتنيك"، أكد ممثل شركة "نافكو"، محمد الخطايبة، أن "هذه المركبة تمثل فخرا للصناعة الوطنية، و"نافكو" تُصنف اليوم ضمن قائمة تضم 5 مصانع فقط في العالم قادرة على إنتاج هذا النوع من التكنولوجيا المعقدة، بل وتعتبر ثاني أكبر مصنع ومصدر لهذه السيارات عالميا".
وأضاف: "السيارة مجهزة بنظام دفع سداسي (6x6)، وهي مصممة للتعامل مع أقسى الظروف الطارئة في المطارات، وفيها خزان مياه ضخم يتسع لـ 12,500 لتر، وخزان "فوم" بسعة 1,500 لتر، مع مضخة جبارة بقدرة تدفق تصل إلى 10,000 لتر في الدقيقة، ولها القدرة على مكافحة الحريق من مسافة آمنة تصل إلى 100 متر".
وتابع الخطايبة: "كما تتمتع المركبة بميزة القدرة على إطفاء الحرائق أثناء الحركة دون الحاجة للتوقف، مما يمنحها أفضلية حاسمة في إنقاذ الأرواح والمنشآت مقارنة بالسيارات التقليدية".
وأشار الخطايبة إلى أن "التصنيع يتم بالكامل داخل مرافق الشركة في منطقة جبل علي بدبي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 سيارة سنويا، وهو رقم يضع الإمارات في مقدمة المصنعين العالميين".
وعن الأداء الميكانيكي، أوضح أنه "تم تزويد المركبة بمحرك خلفي بقوة 770 حصانا، يمنحها تسارعا من 0 إلى 80 كم/ساعة في أقل من 30 ثانية، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية الصارمة لسرعة الاستجابة في المطارات، حيث تتسع المقصورة لـ 5 رجال إطفاء بالإضافة إلى القائد، وتتميز بنظام تحكم ذكي يتيح تشغيل جميع أنظمة الإطفاء والمكافحة من داخل المركبة بالكامل، مما يضمن حماية الكادر البشري من حرارة الحريق والمخاطر الخارجية".
وختم الخطايبة حديثه بالإشارة إلى "النجاح الدولي للمنتج الإماراتي، حيث تعمل هذه المركبات حاليا في أكثر من 150 مطارا موزعة على 40 دولة حول العالم"، مؤكدا أن "المشاركة في المعرض هذا العام تهدف إلى إبراز التفوق التكنولوجي الإماراتي الذي بات يتجاوز في كثير من جوانبه المعايير المتبعة لدى المصنعين العالميين القدامى".
