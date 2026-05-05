الإمارات تكشف عن أحدث مركبة لإطفاء حرائق المطارات في العالم ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"
استعرضت شركة "نافكو" الإماراتية في جناحها بمعرض "اصنع في الإمارات" أحدث ابتكاراتها في مجال السلامة والأمن، والمتمثلة في مركبة إطفاء حرائق المطارات العملاقة، والتي تعد واحدة من أكثر الآليات تطورا على مستوى العالم، وذلك تماشيا مع استراتيجية "اصنع في الإمارات".
وفي حديث خاص مع "سبوتنيك"، أكد ممثل شركة "نافكو"، محمد الخطايبة، أن "هذه المركبة تمثل فخرا للصناعة الوطنية، و"نافكو" تُصنف اليوم ضمن قائمة تضم 5 مصانع فقط في العالم قادرة على إنتاج هذا النوع من التكنولوجيا المعقدة، بل وتعتبر ثاني أكبر مصنع ومصدر لهذه السيارات عالميا".
وأضاف: "السيارة مجهزة بنظام دفع سداسي (6x6)، وهي مصممة للتعامل مع أقسى الظروف الطارئة في المطارات، وفيها خزان مياه ضخم يتسع لـ 12,500 لتر، وخزان "فوم" بسعة 1,500 لتر، مع مضخة جبارة بقدرة تدفق تصل إلى 10,000 لتر في الدقيقة، ولها القدرة على مكافحة الحريق من مسافة آمنة تصل إلى 100 متر".
وتابع الخطايبة: "كما تتمتع المركبة بميزة القدرة على إطفاء الحرائق أثناء الحركة دون الحاجة للتوقف، مما يمنحها أفضلية حاسمة في إنقاذ الأرواح والمنشآت مقارنة بالسيارات التقليدية".
وأشار الخطايبة إلى أن "التصنيع يتم بالكامل داخل مرافق الشركة في منطقة جبل علي بدبي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 سيارة سنويا، وهو رقم يضع الإمارات في مقدمة المصنعين العالميين".
وعن الأداء الميكانيكي، أوضح أنه "تم تزويد المركبة بمحرك خلفي بقوة 770 حصانا، يمنحها تسارعا من 0 إلى 80 كم/ساعة في أقل من 30 ثانية، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية الصارمة لسرعة الاستجابة في المطارات، حيث تتسع المقصورة لـ 5 رجال إطفاء بالإضافة إلى القائد، وتتميز بنظام تحكم ذكي يتيح تشغيل جميع أنظمة الإطفاء والمكافحة من داخل المركبة بالكامل، مما يضمن حماية الكادر البشري من حرارة الحريق والمخاطر الخارجية".
وختم الخطايبة حديثه بالإشارة إلى "النجاح الدولي للمنتج الإماراتي، حيث تعمل هذه المركبات حاليا في أكثر من 150 مطارا موزعة على 40 دولة حول العالم"، مؤكدا أن "المشاركة في المعرض هذا العام تهدف إلى إبراز التفوق التكنولوجي الإماراتي الذي بات يتجاوز في كثير من جوانبه المعايير المتبعة لدى المصنعين العالميين القدامى".