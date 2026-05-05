سيمفونية من النجوم... صور مذهلة التقطها الفائزون في مسابقة "مصور درب التبانة لعام 2026"

يشارك جيسون رايس تجربة فريدة في تصوير الفضاء على شاطئ فلوريدا، حيث أكد أنه لم يكن يخطط لزيارة المكان بسبب توقعات الطقس السيئة، وأنه وأثناء تصويره لتسلسل زمني من النهار إلى الليل، لاحظ فجأة عند منتصف الليل توهجا أخضر حوله، وعند النظر إلى السماء شاهد أكبر نيزك يراه في حياته، وتحرك النيزك ببطء عبر درب التبانة لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا، وبقي أثره المتوهج مرئيا لنحو خمسة عشرة دقيقة، ما شكل لحظة غير مخطط لها ولا تنسى في عالم التصوير الفلكي