- سبوتنيك عربي, 1920
سيمفونية من النجوم... صور مذهلة التقطها الفائزون في مسابقة "مصور درب التبانة لعام 2026"
سيمفونية من النجوم... صور مذهلة التقطها الفائزون في مسابقة "مصور درب التبانة لعام 2026"
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أروع صور الفائزين في مسابقة "مصور درب التبانة لعام 2026"، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
13:21 GMT 05.05.2026
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أروع صور الفائزين في مسابقة "مصور درب التبانة لعام 2026"، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Owain Scullion/Milky Way photographer of the year 2026

في قلب جبال نيوزيلندا، التقط أوين سكوليون لحظة ساحرة لدرب التبانة فوق جبل أوراكي / كوك، بعد مواجهة تحديات صعبة من التضاريس الوعرة والثلوج القاسية، تمكن من توثيق مشهد نجمي مذهل، حيث اجتمعت الخبرة والتوقيت المثالي لتخلق لوحة جميلة

1/11
© Photo / Jason Rice/Milky Way photographer of the year 2026

يشارك جيسون رايس تجربة فريدة في تصوير الفضاء على شاطئ فلوريدا، حيث أكد أنه لم يكن يخطط لزيارة المكان بسبب توقعات الطقس السيئة، وأنه وأثناء تصويره لتسلسل زمني من النهار إلى الليل، لاحظ فجأة عند منتصف الليل توهجا أخضر حوله، وعند النظر إلى السماء شاهد أكبر نيزك يراه في حياته، وتحرك النيزك ببطء عبر درب التبانة لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا، وبقي أثره المتوهج مرئيا لنحو خمسة عشرة دقيقة، ما شكل لحظة غير مخطط لها ولا تنسى في عالم التصوير الفلكي

2/11
© Photo / Anastasia Gulova/Milky Way photographer of the year 2026

قالت المصورة أناستاسيا جولوفا إنها قضت أربع ساعات في البحث عن كهف مميز قرب موقع الانتظار، حيث واجهت حرارة شديدة ورياحًا قوية وصخورًا حادة، قبل أن تتمكن من الوصول إليه، وأضافت أن تصوير المشهد كان تحديًا آخر، إذ استخدمت دمج التركيز لإظهار تفاصيل الكهف وألوان درب التبانة في شبه الظلام. وأوضحت جولوفا أن النتيجة تعكس جمال المكان وجهدها ومثابرتها، ما يجعل الصورة ذات قيمة خاصة

3/11
© Photo / Uroš Fink/Milky Way photographer of the year 2026

قال المصور أوروش فينك إنه واجه تحديات كبيرة من عواصف ورياح وتساقط ثلوج في أول رحلة له إلى جزيرة لا بالما، قبل أن يتمكن من تصوير شهب الجمنيد فوق التلسكوب العملاق، مع ظهور سديم الجم لأول مرة، وأضاف أن الصورة النهائية، التي جمعت بيانات من 6 كاميرات خلال خمس ليال، تعكس خبرته وصبره، وتبلغ دقتها نحو 400 ميغابكسل

4/11
© Photo / Max Terwindt/Milky Way photographer of the year 2026

قال ماكس تيرويندت، المصور الفلكي، إنه التقط بانوراما فريدة من أعلى نقطة في جزيرة لا بالما البركانية، مستفيدا من سماء الليل الصافية وظروف الإضاءة المثالية، وأضاف أن استخدامه لتقنية دمج التركيز ساعده على إبراز التفاصيل الكاملة، مع تضمين أزهار التاجيناست الورديّة النادرة لتأطير قلب درب التبانة، وأوضح تيرويندت أن الصورة تعكس التخطيط الدقيق والتوقيت المناسب، ويعرب عن فخره لاختيارها ضمن مجموعة

5/11
© Photo / Alvin Wu/Milky Way photographer of the year 2026

قال ألفين وو، المصور الفلكي، إنه التقط صورة لدرب التبانة وهي ترتفع فوق حقل مزهر من زهور اللوبيين في نيوزيلندا خلال نوفمبر، موسم أزهار الربيع. وأضاف أن استخدام منظور عين السمكة جعل الأزهار تؤطر المشهد بشكل طبيعي، مما يوجه النظر نحو السماء المليئة بالنجوم

6/11
© Photo / Andrea Curzi/Milky Way photographer of the year 2026

قالت أندريا كورزي، المصورة الفلكية، إنها خلال رحلة تخييم استمرت أسبوعين على سواحل نورماندي وبريتاني واجهت رياحا وسحبا كثيفة، حتى أتيح لها ليلة واحدة صافية التقطت خلالها بانوراما بعرض 200 درجة لدرب التبانة باستخدام تقنية دمج التركيز، وأضافت أن مفاجأة مذهلة حدثت حين لاحظت توهجًا أحمر في السماء، الشفق القطبي، إلى جانب ظهور ضوء الأبراج السماوية، لتجمع في لقطة واحدة مجموعة من الظواهر النادرة مثل درب التبانة، سديمات مختلفة، أندروميدا، كوكب المشتري، والشفق القطبي

7/11
© Photo / Baillie Farley/Milky Way photographer of the year 2026

قالت بيلي فارلي، المصورة الفلكية، إنها التقطت صورة لدرب التبانة فوق نبع غراند بريزماتيك في يلوستون، وسط ألوان نابضة وبخار متصاعد. وأضافت أن تغير البخار المستمر جعل النجوم تظهر ثم تختفي، مشيرة إلى أن المشهد جمع بين الطاقة الطبيعية الخام للكوكب وسكون سماء الليل، ليخلق لحظة نادرة واستثنائية.

8/11
© Photo / Evan McKay/Milky Way photographer of the year 2026

قال إيفان ماكاي، المصور الفلكي، إنه أثناء تصوير بانوراما لدرب التبانة في موقع مميز، فوجئ بوجود فقمة استقرت تمامًا في المكان الذي خطط لوضع الحامل الثلاثي فيه. وأضاف أن الفقمة بقيت ضمن المشهد طوال التصوير، لتضيف عنصرًا غير متوقع ولا يُنسى للصورة النهائية. وأوضح ماكاي أن بناء البانوراما تطلب عدة أسابيع من العمل الدقيق لتجميع اللقطات تحت سماء الليل وتحقيق النتيجة المرجوة.

9/11
© Photo / Luca Fornaciari/Milky Way photographer of the year 2026

قال لوكا فورناشياري، المصور الفلكي، إنه التقط صورة ساحرة لدرب التبانة فوق صفوف من أزهار الخزامى المتفتحة، حيث بدت اليراعات كاللمبات الصغيرة في الهواء المعطر. وأضاف أن التصوير الفلكي يعتمد على اللحظات النادرة التي تتوافق فيها العناصر جميعها، من الطقس إلى الإضاءة والتوقيت، وأن الصبر والعمل الدقيق في المعالجة اللاحقة يثمر دائمًا نتيجة مبهرة ومليئة بالعاطفة.

10/11
© Photo / Josh Dury/Milky Way photographer of the year 2026

قال جوش دوري، المصور الفلكي، إنه التقط صورة لشهب البرشاويات فوق القوس الطبيعي دوردل دور، مشيرًا إلى أن المذنب سويفت-توتل أضاء السماء كـ"ألعاب نارية قديمة"، وأضاف أن الصورة وثقت أيضًا دودة مضيئة وحيدة بين القصب على حافة الجرف، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراثية مع تزايد الاهتمام بالتصوير الفلكي.

11/11
