في رسالة إلى واشنطن.. إعلام: إسرائيل تريد استئناف الهجمات على إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب نقلت رسالة إلى واشنطن تقضي بأن القيادة الأمنية والعسكرية تريد استئناف الهجمات على إيران. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T19:23+0000

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة - لم تذكرها - أن إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات على إيران.وأفادت المصادر نفسها بأن "إسرائيل تعتقد أن المفاوضات الأمريكية مع إيران مضيعة للوقت"، فيما وضع "مسؤولون عسكريون من إسرائيل والولايات المتحدة وضعوا في شهر إبريل الماضي بنك أهداف جديدا".وأشارت المصادر إلى أن "معظم الأهداف الجديدة المحددة في إيران منشآت للنفط الخام".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

