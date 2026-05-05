هيغسيث: "مشروع الحرية" الذي أطلقناه في مضيق هرمز مؤقت

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن "مشروع الحرية الذي أطلقناه في مضيق هرمز مؤقت"، داعيًا العالم أن يتدخل. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T13:19+0000

وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "إيران تضايق السفن في هرمز وتطلق عليها النار"، مضيفًا أن "المياه الدولية ملك للعالم وليس لإيران، وهدف مشروع الحرية هو حماية السفن التجارية في مضيق هرمز".وأفاد الوزير الأمريكي بأنه "خففنا المخاطر في مضيق هرمز"، موضحًا أن "مشروع الحرية الذي أطلقناه في مضيق هرمز مؤقت وعلى العالم أن يتدخل".وتابع بيت هيغسيث أن "مشروع الحرية متواصل والتجارة البحرية ستتدفق، وتم فرض السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن".وأشار وزير الحرب الإيراني إلى أن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تستخدم القوة لمساعدة الآخرين"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لا تسعى للقتال، لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع دول بريئة من عبور ممر مائي دولي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

