إعلام: دول الخليج تشعر بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أزمة الثقة بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة تتفاقم، وتتزايد الشكوك بشأن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها عقب أحدث... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T12:18+0000
12:15 GMT 06.05.2026 (تم التحديث: 12:18 GMT 06.05.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أزمة الثقة بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة تتفاقم، وتتزايد الشكوك بشأن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها عقب أحدث الهجمات على الإمارات العربية المتحدة.
وقالت التقارير: "يتزايد القلق في العواصم العربية إزاء رد واشنطن على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على الإمارات. وقد لاقى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يُعلن عن رد عسكري قوي على تحركات طهران، استياءً شديداً في المنطقة".
وبحسب مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال"، يخشى حلفاء الولايات المتحدة أن يُنظر إلى هذا التقييد من قبل إيران على أنه إشارة ضعف، ما يدفع طهران إلى زيادة الضغط في المنطقة.
وأشارت إلى أن "حكومات الخليج تخشى أن يكون الاستنتاج المرجح في طهران هو أن المزيد من التصعيد سيؤتي ثماره لأن ترامب مصمم على إخراج نفسه من الحرب لدرجة أنه سيتجاهل الهجمات الإيرانية المتجددة على حلفاء أمريكا الإقليميين".
وكانت قد نفت القوات المسلحة الإيرانية، "جملة وتفصيلاً" أن تكون قد شنّت هجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت، لليوم الثاني على التوالي، مع "هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من إيران".
كان ميناء الفجيرة، وهو مركز نفطي ولوجستي رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الأهداف الرئيسية للهجمات الأخيرة. ووفقًا للسلطات الإماراتية، استُخدمت صواريخ باليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، في هذه الهجمات. وأسفرت الهجمات عن حرائق وإصابات وفرض قيود مؤقتة على الطيران والمؤسسات التعليمية.
على الرغم من حجم الحادث، صرّحت واشنطن بأنها تعتبر وقف إطلاق النار سارياً رسمياً. ووصف ترامب نفسه تأثير الهجمات بأنه محدود، ما أثار استياءً بين شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.
يشكل الوضع المحيط بمضيق هرمز، حيث تتواصل الحوادث التي تشمل السفن وتستمر التهديدات لإمدادات النفط العالمية، مصدر قلق إضافي. وتخشى دول الخليج من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى آثار خطيرة على الاقتصاد والأمن الإقليميين.
في وقت سابق، أعلن ترامب تعليق العملية الرامية إلى كسر الحصار الإيراني
في مضيق هرمز، والتي أسماها "مشروع الحرية".