إعلام: دول الخليج تشعر بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/إعلام-دول-الخليج-تشعر-بخيبة-أمل-تجاه-الولايات-المتحدة-1113160823.html
إعلام: دول الخليج تشعر بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة
إعلام: دول الخليج تشعر بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أزمة الثقة بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة تتفاقم، وتتزايد الشكوك بشأن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها عقب أحدث... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T12:15+0000
2026-05-06T12:18+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101945717_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_4285be233a26297536089a77a8bd97a3.jpg
وقالت التقارير: "يتزايد القلق في العواصم العربية إزاء رد واشنطن على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على الإمارات. وقد لاقى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يُعلن عن رد عسكري قوي على تحركات طهران، استياءً شديداً في المنطقة".وأشارت إلى أن "حكومات الخليج تخشى أن يكون الاستنتاج المرجح في طهران هو أن المزيد من التصعيد سيؤتي ثماره لأن ترامب مصمم على إخراج نفسه من الحرب لدرجة أنه سيتجاهل الهجمات الإيرانية المتجددة على حلفاء أمريكا الإقليميين".كان ميناء الفجيرة، وهو مركز نفطي ولوجستي رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الأهداف الرئيسية للهجمات الأخيرة. ووفقًا للسلطات الإماراتية، استُخدمت صواريخ باليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، في هذه الهجمات. وأسفرت الهجمات عن حرائق وإصابات وفرض قيود مؤقتة على الطيران والمؤسسات التعليمية.يشكل الوضع المحيط بمضيق هرمز، حيث تتواصل الحوادث التي تشمل السفن وتستمر التهديدات لإمدادات النفط العالمية، مصدر قلق إضافي. وتخشى دول الخليج من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى آثار خطيرة على الاقتصاد والأمن الإقليميين.في وقت سابق، أعلن ترامب تعليق العملية الرامية إلى كسر الحصار الإيراني في مضيق هرمز، والتي أسماها "مشروع الحرية".الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران إيران تحذر أمريكا والإمارات من الانجرار إلى "مستنقع"
https://sarabic.ae/20260505/القوات-المسلحة-الإيرانية-تنفي-بـشكل-قاطع-شن-هجمات-على-الإمارات-1113150297.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101945717_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_3a9d9550b54d7a5aa4c37e3f152e0791.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: دول الخليج تشعر بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة

12:15 GMT 06.05.2026 (تم التحديث: 12:18 GMT 06.05.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiزورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي
زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أزمة الثقة بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة تتفاقم، وتتزايد الشكوك بشأن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها عقب أحدث الهجمات على الإمارات العربية المتحدة.
وقالت التقارير: "يتزايد القلق في العواصم العربية إزاء رد واشنطن على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على الإمارات. وقد لاقى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يُعلن عن رد عسكري قوي على تحركات طهران، استياءً شديداً في المنطقة".

وبحسب مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال"، يخشى حلفاء الولايات المتحدة أن يُنظر إلى هذا التقييد من قبل إيران على أنه إشارة ضعف، ما يدفع طهران إلى زيادة الضغط في المنطقة.

وأشارت إلى أن "حكومات الخليج تخشى أن يكون الاستنتاج المرجح في طهران هو أن المزيد من التصعيد سيؤتي ثماره لأن ترامب مصمم على إخراج نفسه من الحرب لدرجة أنه سيتجاهل الهجمات الإيرانية المتجددة على حلفاء أمريكا الإقليميين".

وكانت قد نفت القوات المسلحة الإيرانية، "جملة وتفصيلاً" أن تكون قد شنّت هجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت، لليوم الثاني على التوالي، مع "هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من إيران".

مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
القوات المسلحة الإيرانية تنفي "بشكل قاطع" شن هجمات على الإمارات
أمس, 21:24 GMT
كان ميناء الفجيرة، وهو مركز نفطي ولوجستي رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الأهداف الرئيسية للهجمات الأخيرة. ووفقًا للسلطات الإماراتية، استُخدمت صواريخ باليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، في هذه الهجمات. وأسفرت الهجمات عن حرائق وإصابات وفرض قيود مؤقتة على الطيران والمؤسسات التعليمية.

على الرغم من حجم الحادث، صرّحت واشنطن بأنها تعتبر وقف إطلاق النار سارياً رسمياً. ووصف ترامب نفسه تأثير الهجمات بأنه محدود، ما أثار استياءً بين شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

يشكل الوضع المحيط بمضيق هرمز، حيث تتواصل الحوادث التي تشمل السفن وتستمر التهديدات لإمدادات النفط العالمية، مصدر قلق إضافي. وتخشى دول الخليج من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى آثار خطيرة على الاقتصاد والأمن الإقليميين.
في وقت سابق، أعلن ترامب تعليق العملية الرامية إلى كسر الحصار الإيراني في مضيق هرمز، والتي أسماها "مشروع الحرية".
الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
إيران تحذر أمريكا والإمارات من الانجرار إلى "مستنقع"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала