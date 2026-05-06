https://sarabic.ae/20260506/الجيش-الأمريكي-يعيد-فتح-مدرسة-تدريب-في-بنما-بعد-25-عامًا-1113151528.html
الجيش الأمريكي يعيد فتح مدرسة تدريب في بنما بعد 25 عامًا
الجيش الأمريكي يعيد فتح مدرسة تدريب في بنما بعد 25 عامًا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل أمريكية، اليوم الإربعاء، بأن الجيش الأمريكي أعاد فتح مدرسة التدريب في الغابة في بنما بعد توقف دام 25 عامًا، وذلك لإعداد عسكرييه للعمليات في أمريكا... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T01:05+0000
2026-05-06T01:05+0000
2026-05-06T01:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
بنما
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/12/1049602277_186:0:1862:943_1920x0_80_0_0_eb620d4e9ee10b4d8d49f2bc87813811.jpg
ووفقًا لكالة "بلومبرغ" الإخبارية، فقد خضعت مجموعتان من العسكريين للتدريب بالفعل، بينما تخوض المجموعة الثالثة التدريبات حاليًا، حيث يتدرب الجنود على كيفية التوجيه في الغابات، وإجراء الإخلاء الطبي، وحتى استخدام المنجل.وذكرت الوكالة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بزيادة كبيرة في الوجود العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية، على الرغم من النزاع العسكري مع إيران.وكان ترامب قد وقع في 29 يناير/كانون الثاني أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تورد النفط إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بسبب ما وصفه بالتهديد الكوبي للأمن القومي الأمريكي. من جانبها، أكدت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستخدم حظر الطاقة لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل ظروف المعيشة لا تطاق لسكانها.
https://sarabic.ae/20180908/1035160450.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/12/1049602277_395:0:1652:943_1920x0_80_0_0_b55e09f6a4066e150f69eeca18ebb8cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, بنما, ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, بنما, ترامب
الجيش الأمريكي يعيد فتح مدرسة تدريب في بنما بعد 25 عامًا
01:05 GMT 06.05.2026 (تم التحديث: 01:06 GMT 06.05.2026)
أفادت وسائل أمريكية، اليوم الإربعاء، بأن الجيش الأمريكي أعاد فتح مدرسة التدريب في الغابة في بنما بعد توقف دام 25 عامًا، وذلك لإعداد عسكرييه للعمليات في أمريكا اللاتينية.
ووفقًا لكالة "بلومبرغ" الإخبارية، فقد خضعت مجموعتان من العسكريين للتدريب بالفعل، بينما تخوض المجموعة الثالثة التدريبات حاليًا، حيث يتدرب الجنود على كيفية التوجيه في الغابات، وإجراء الإخلاء الطبي، وحتى استخدام المنجل.
وذكرت الوكالة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بزيادة كبيرة في الوجود العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية، على الرغم من النزاع العسكري مع إيران.
وكان ترامب قد وقع في 29 يناير/كانون الثاني أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تورد النفط إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بسبب ما وصفه بالتهديد الكوبي للأمن القومي الأمريكي. من جانبها، أكدت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستخدم حظر الطاقة لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل ظروف المعيشة لا تطاق لسكانها.