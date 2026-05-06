خبير عسكري أمريكي: ترامب فقد هدفه في الصراع مع إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
خبير عسكري أمريكي: ترامب فقد هدفه في الصراع مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن الإطلاق المفاجئ والانهيار اللاحق لـ"مشروع الحرية" (حركة السفن عبر مضيق هرمز)، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وكتب على منصة "إكس": "هناك أخبار مقلقة أخرى من البيت الأبيض: بعد أقل من 48 ساعة، أنهى الرئيس ترامب ما يُسمى "مشروع الحرية" مُدّعياً نجاحه، رغم أنه من الواضح أنه لم يُحقق أي نجاح".وأضاف: "بمواصلة الحصار، يضمن عدم وجود أي مفاوضات مع الطرف الآخر. ويرفض الإيرانيون بشكل قاطع الادعاءات بأن المفاوضات مع إيران جارية".وتابع: "هذا دليل إضافي على أن الإدارة تتخبط، وتبحث بيأس عن أي حل، ولكن دون أي هدف - حتى دون أن تعرف ما الذي تبحث عنه. ما زلنا في وضع خطير للغاية، فكل يوم يبقى فيه المضيق مغلقًا، تتفاقم الأضرار الاقتصادية التي تلحق ببلادنا".أعلن البيت الأبيض، يوم الأحد الماضي، أن دولاً حول العالم طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن السفن المحتجزة في مضيق هرمز، ما دفعه إلى إعلان عملية "مشروع الحرية". ووفقاً له، سيبقى الأسطول الأمريكي على مقربة من السفن التجارية تحسباً لأي "هجمات" من الجيش الإيراني. كما تعتزم الولايات المتحدة تزويد البحارة بمعلومات حول طرق العبور الآمنة.حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، من أن أي تدخل في الملاحة عبر المضيق سيشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار.
خبير عسكري أمريكي: ترامب فقد هدفه في الصراع مع إيران

06:54 GMT 06.05.2026
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن الإطلاق المفاجئ والانهيار اللاحق لـ"مشروع الحرية" (حركة السفن عبر مضيق هرمز)، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُظهران فقدان واشنطن للهدف في الصراع مع إيران.
وكتب على منصة "إكس": "هناك أخبار مقلقة أخرى من البيت الأبيض: بعد أقل من 48 ساعة، أنهى الرئيس ترامب ما يُسمى "مشروع الحرية" مُدّعياً نجاحه، رغم أنه من الواضح أنه لم يُحقق أي نجاح".

وتابع: "بحسب معلوماتنا، غادرت سفينتان فقط من المضيق البحري، لا غير. حاولت سفينتان أخريان المغادرة، لكن إيران أطلقت النار عليهما ومنعتهما من ذلك، وآخر ما رأيته، لم تغادر أي سفن أخرى المضيق اليوم".

وأضاف: "بمواصلة الحصار، يضمن عدم وجود أي مفاوضات مع الطرف الآخر. ويرفض الإيرانيون بشكل قاطع الادعاءات بأن المفاوضات مع إيران جارية".

ووفقاً له، فإن هذا التطور في الوضع يضع الولايات المتحدة في موقف شديد الضعف، مما يسبب لها أضراراً جسيمة.

وتابع: "هذا دليل إضافي على أن الإدارة تتخبط، وتبحث بيأس عن أي حل، ولكن دون أي هدف - حتى دون أن تعرف ما الذي تبحث عنه. ما زلنا في وضع خطير للغاية، فكل يوم يبقى فيه المضيق مغلقًا، تتفاقم الأضرار الاقتصادية التي تلحق ببلادنا".
ترامب يعلن تعليق "مشروع الحرية" في مضيق هرمز لفترة وجيزة
أمس, 23:34 GMT
أعلن البيت الأبيض، يوم الأحد الماضي، أن دولاً حول العالم طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن السفن المحتجزة في مضيق هرمز، ما دفعه إلى إعلان عملية "مشروع الحرية". ووفقاً له، سيبقى الأسطول الأمريكي على مقربة من السفن التجارية تحسباً لأي "هجمات" من الجيش الإيراني. كما تعتزم الولايات المتحدة تزويد البحارة بمعلومات حول طرق العبور الآمنة.

أعلن ترامب اليوم تعليق المهمة، مؤكداً أن الحصار المفروض على المضيق لا يزال ساري المفعول بالكامل.

حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، من أن أي تدخل في الملاحة عبر المضيق سيشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار.
