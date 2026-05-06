https://sarabic.ae/20260506/خبير-عسكري-أمريكي-ترامب-فقد-هدفه-في-الصراع-مع-إيران-1113154095.html

خبير عسكري أمريكي: ترامب فقد هدفه في الصراع مع إيران

خبير عسكري أمريكي: ترامب فقد هدفه في الصراع مع إيران

سبوتنيك عربي

أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن الإطلاق المفاجئ والانهيار اللاحق لـ"مشروع الحرية" (حركة السفن عبر مضيق هرمز)، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T06:54+0000

2026-05-06T06:54+0000

2026-05-06T06:54+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg

وكتب على منصة "إكس": "هناك أخبار مقلقة أخرى من البيت الأبيض: بعد أقل من 48 ساعة، أنهى الرئيس ترامب ما يُسمى "مشروع الحرية" مُدّعياً نجاحه، رغم أنه من الواضح أنه لم يُحقق أي نجاح".وأضاف: "بمواصلة الحصار، يضمن عدم وجود أي مفاوضات مع الطرف الآخر. ويرفض الإيرانيون بشكل قاطع الادعاءات بأن المفاوضات مع إيران جارية".وتابع: "هذا دليل إضافي على أن الإدارة تتخبط، وتبحث بيأس عن أي حل، ولكن دون أي هدف - حتى دون أن تعرف ما الذي تبحث عنه. ما زلنا في وضع خطير للغاية، فكل يوم يبقى فيه المضيق مغلقًا، تتفاقم الأضرار الاقتصادية التي تلحق ببلادنا".أعلن البيت الأبيض، يوم الأحد الماضي، أن دولاً حول العالم طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن السفن المحتجزة في مضيق هرمز، ما دفعه إلى إعلان عملية "مشروع الحرية". ووفقاً له، سيبقى الأسطول الأمريكي على مقربة من السفن التجارية تحسباً لأي "هجمات" من الجيش الإيراني. كما تعتزم الولايات المتحدة تزويد البحارة بمعلومات حول طرق العبور الآمنة.حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، من أن أي تدخل في الملاحة عبر المضيق سيشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار.القوات المسلحة الإيرانية تنفي "بشكل قاطع" شن هجمات على الإماراتعراقجي: في ظل الظروف الراهنة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى

https://sarabic.ae/20260505/ترامب-يعلن-تعليق-مشروع-الحرية-في-مضيق-هرمز-لفترة-وجيزة-1113151380.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران