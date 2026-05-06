https://sarabic.ae/20260506/خبير-عسكري-كل-ما-يفعله-زيلينسكي-لا-يهدف-إلا-إلى-غاية-واحدة-وهي-تحريف-الحقيقة-1113165906.html

خبير عسكري: كل ما يفعله زيلينسكي لا يهدف إلا إلى غاية واحدة وهي تحريف الحقيقة

خبير عسكري: كل ما يفعله زيلينسكي لا يهدف إلا إلى غاية واحدة وهي تحريف الحقيقة

سبوتنيك عربي

ذكر إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، أن فلاديمير زيلينسكي إرهابي دولي بموجب القانون الدولي. لذلك، لا... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T15:32+0000

2026-05-06T15:32+0000

2026-05-06T15:32+0000

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg

وأضاف الخبير العسكري في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "كل ما يفعله زيلينسكي، وتصريحاته، لا يهدف إلا إلى غاية واحدة: تحريف الحقيقة، واتهام روسيا بانتهاكات مزعومة، ومواصلة نشاطه الإرهابي. لذلك، فإن التعليق على تصريحات زيلينسكي لا طائل منه. يجب الرد عليها بالقوة، كما فعلنا في استعادة النظام الدستوري ومكافحة الإرهاب الدولي في شمال القوقاز. لم تتغير الأساليب. لا يمكن التعامل مع هؤلاء الأفراد إلا من منظور تحييدهم باستخدام الأساليب الأكثر فعالية وملاءمة في الوضع الراهن".وأشار إلى أنه يمكننا القول إن تصريح زيلينسكي أشبه بخلع سرواله والقيام بحركة استعراضية. لا معنى له. هذا إرهاب دولي. يجب علينا أن نتبنى أساليب الدول التي بعد إعلانها شخصًا ما إرهابيًا دوليًا، تُنفّذ إجراءات استعراضية للقضاء عليه. فيما يتعلق بقادة نظام كييف، يجب أن نأخذ مثال دولة إسرائيل، التي تقضي على معارضي الدولة بكل الوسائل التي تراها ممكنة في أي موقف معين، ولا تولي أي اهتمام لرأي ما يسمى بالمجتمع الدولي، الذي هو في الواقع مستغل تماماً.

https://sarabic.ae/20260506/خبير-عسكري-زيلينسكي-يناقض-نفسه-حين-يزعم-أن-روسيا-خرقت-وقف-إطلاق-النار-1113165304.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا