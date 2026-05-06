https://sarabic.ae/20260506/رئيس-اللجنة-الدولية-لكسر-الحصار-عن-غزة-يتهم-الناتو-بمساعدة-إسرائيل-في-انتهاك-القانون-الدولي-1113162095.html

رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي

رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي

سبوتنيك عربي

طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين البرازيليِّ تياغو أفيلا والإسبانيِّ سيف أبو كشك، المشاركين في "أسطول الصمود" الداعم لغزة،... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T12:45+0000

2026-05-06T12:45+0000

2026-05-06T12:45+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

غزة

أخبار إسبانيا

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/06/1113161767_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_029967b92c7fc004a9629d36e6bc0336.png

رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي سبوتنيك عربي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي

وكان الناشطان مثَلا أمام محكمة إسرائيلية في مدينة عسقلان بعد توقيفهما خلال اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية، ما أثار انتقادات حقوقية ودبلوماسية واسعة. وأوضحت منظمة "عدالة" الإسرائيلية أن عملية توقيفهما شابتها "وحشية بالغة"، وأنهما أُخبرا بإمكانية التحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للاشتباه بانتمائهما إلى ما وصفته إسرائيل بمنظمات مرتبطة بحركة حماس.وكانت إسرائيل قد اعترضت، الأسبوع الماضي، نحو 20 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود" الذي يهدف لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ما أسفر عن توقيف نحو 175 ناشطًا من جنسيات مختلفة على بعد مئات الكيلومترات من السواحل، قبالة جزيرة كريت اليونانية.وأشار إلى أن "أسطول الصمود" الأخير كان الأكبر في تاريخ التحالف، بمشاركة أكثر من 100 سفينة، وألف متضامن من مختلف أنحاء العالم، بينهم أوروبيون وأمريكيون وآسيويون، لافتًا إلى أن إسرائيل اعترضت الأسطول على بعد 500 ميلًا بحريًا من غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.وأضاف: "كان من المفترض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحماية مواطنيه المشاركين في الأسطول، لكن القرار الأوروبي مرتهن للإرادة الأمريكية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

غزة

أخبار إسبانيا

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

لقاء سبوتنيك, غزة, أخبار إسبانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, аудио