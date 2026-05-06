رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين البرازيليِّ تياغو أفيلا والإسبانيِّ سيف أبو كشك، المشاركين في "أسطول الصمود" الداعم لغزة،... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وكان الناشطان مثَلا أمام محكمة إسرائيلية في مدينة عسقلان بعد توقيفهما خلال اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية، ما أثار انتقادات حقوقية ودبلوماسية واسعة. وأوضحت منظمة "عدالة" الإسرائيلية أن عملية توقيفهما شابتها "وحشية بالغة"، وأنهما أُخبرا بإمكانية التحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للاشتباه بانتمائهما إلى ما وصفته إسرائيل بمنظمات مرتبطة بحركة حماس.وكانت إسرائيل قد اعترضت، الأسبوع الماضي، نحو 20 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود" الذي يهدف لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ما أسفر عن توقيف نحو 175 ناشطًا من جنسيات مختلفة على بعد مئات الكيلومترات من السواحل، قبالة جزيرة كريت اليونانية.وأشار إلى أن "أسطول الصمود" الأخير كان الأكبر في تاريخ التحالف، بمشاركة أكثر من 100 سفينة، وألف متضامن من مختلف أنحاء العالم، بينهم أوروبيون وأمريكيون وآسيويون، لافتًا إلى أن إسرائيل اعترضت الأسطول على بعد 500 ميلًا بحريًا من غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.وأضاف: "كان من المفترض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحماية مواطنيه المشاركين في الأسطول، لكن القرار الأوروبي مرتهن للإرادة الأمريكية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين البرازيليِّ تياغو أفيلا والإسبانيِّ سيف أبو كشك، المشاركين في "أسطول الصمود" الداعم لغزة، واللذين لا يزالان محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية.
وكان الناشطان مثَلا أمام محكمة إسرائيلية في مدينة عسقلان بعد توقيفهما خلال اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية، ما أثار انتقادات حقوقية ودبلوماسية واسعة.
وأوضحت منظمة "عدالة" الإسرائيلية أن عملية توقيفهما شابتها "وحشية بالغة"، وأنهما أُخبرا بإمكانية التحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للاشتباه بانتمائهما إلى ما وصفته إسرائيل بمنظمات مرتبطة بحركة حماس.
وكانت إسرائيل قد اعترضت، الأسبوع الماضي، نحو 20 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود" الذي يهدف لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ما أسفر عن توقيف نحو 175 ناشطًا من جنسيات مختلفة على بعد مئات الكيلومترات من السواحل، قبالة جزيرة كريت اليونانية.
قال النائب الجزائري يوسف عجيسة، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وعضو البرلمان الجزائري، إن التحالف الدولي لأسطول الحرية يواصل منذ أكثر من 16 عامًا محاولاته لكسر الحصار المفروض على القطاع، رغم ما يتعرض له من قرصنة واعتداءات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.
وأشار إلى أن "أسطول الصمود" الأخير كان الأكبر في تاريخ التحالف، بمشاركة أكثر من 100 سفينة، وألف متضامن من مختلف أنحاء العالم، بينهم أوروبيون وأمريكيون وآسيويون، لافتًا إلى أن إسرائيل اعترضت الأسطول على بعد 500 ميلًا بحريًا من غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وانتقد عجيسة صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤ أنظمته، قائلاً إن بعض الحكومات الأوروبية ما زالت تسمح بشحن الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يكتفي القليل منها بمواقف خجولة مثل إسبانيا التي وصفت ما جرى بأنه "جريمة".
وأضاف: "كان من المفترض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحماية مواطنيه المشاركين في الأسطول، لكن القرار الأوروبي مرتهن للإرادة الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
