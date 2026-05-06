https://sarabic.ae/20260506/رئيس-اللجنة-الدولية-لكسر-الحصار-عن-غزة-يتهم-الناتو-بمساعدة-إسرائيل-في-انتهاك-القانون-الدولي-1113162095.html
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
سبوتنيك عربي
طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين البرازيليِّ تياغو أفيلا والإسبانيِّ سيف أبو كشك، المشاركين في "أسطول الصمود" الداعم لغزة،... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T12:45+0000
2026-05-06T12:45+0000
2026-05-06T12:45+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
غزة
أخبار إسبانيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/06/1113161767_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_029967b92c7fc004a9629d36e6bc0336.png
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
سبوتنيك عربي
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
وكان الناشطان مثَلا أمام محكمة إسرائيلية في مدينة عسقلان بعد توقيفهما خلال اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية، ما أثار انتقادات حقوقية ودبلوماسية واسعة. وأوضحت منظمة "عدالة" الإسرائيلية أن عملية توقيفهما شابتها "وحشية بالغة"، وأنهما أُخبرا بإمكانية التحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للاشتباه بانتمائهما إلى ما وصفته إسرائيل بمنظمات مرتبطة بحركة حماس.وكانت إسرائيل قد اعترضت، الأسبوع الماضي، نحو 20 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود" الذي يهدف لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ما أسفر عن توقيف نحو 175 ناشطًا من جنسيات مختلفة على بعد مئات الكيلومترات من السواحل، قبالة جزيرة كريت اليونانية.وأشار إلى أن "أسطول الصمود" الأخير كان الأكبر في تاريخ التحالف، بمشاركة أكثر من 100 سفينة، وألف متضامن من مختلف أنحاء العالم، بينهم أوروبيون وأمريكيون وآسيويون، لافتًا إلى أن إسرائيل اعترضت الأسطول على بعد 500 ميلًا بحريًا من غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.وأضاف: "كان من المفترض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحماية مواطنيه المشاركين في الأسطول، لكن القرار الأوروبي مرتهن للإرادة الأمريكية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
غزة
أخبار إسبانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/06/1113161767_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_02d05c551826e7339819511ec536a1b1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
لقاء سبوتنيك, غزة, أخبار إسبانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, аудио
لقاء سبوتنيك, غزة, أخبار إسبانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, аудио
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين البرازيليِّ تياغو أفيلا والإسبانيِّ سيف أبو كشك، المشاركين في "أسطول الصمود" الداعم لغزة، واللذين لا يزالان محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية.
وكان الناشطان مثَلا أمام محكمة إسرائيلية في مدينة عسقلان بعد توقيفهما خلال اعتراض سفن الأسطول
في المياه الدولية، ما أثار انتقادات حقوقية ودبلوماسية واسعة.
وأوضحت منظمة "عدالة" الإسرائيلية أن عملية توقيفهما شابتها "وحشية بالغة"، وأنهما أُخبرا بإمكانية التحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للاشتباه بانتمائهما إلى ما وصفته إسرائيل بمنظمات مرتبطة بحركة حماس.
وكانت إسرائيل قد اعترضت، الأسبوع الماضي، نحو 20 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود
" الذي يهدف لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ما أسفر عن توقيف نحو 175 ناشطًا من جنسيات مختلفة على بعد مئات الكيلومترات من السواحل، قبالة جزيرة كريت اليونانية.
قال النائب الجزائري يوسف عجيسة، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وعضو البرلمان الجزائري، إن التحالف الدولي لأسطول الحرية يواصل منذ أكثر من 16 عامًا محاولاته لكسر الحصار المفروض على القطاع، رغم ما يتعرض له من قرصنة واعتداءات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.
وأشار إلى أن "أسطول الصمود" الأخير كان الأكبر في تاريخ التحالف
، بمشاركة أكثر من 100 سفينة، وألف متضامن من مختلف أنحاء العالم، بينهم أوروبيون وأمريكيون وآسيويون، لافتًا إلى أن إسرائيل اعترضت الأسطول على بعد 500 ميلًا بحريًا من غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وانتقد عجيسة صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤ أنظمته، قائلاً إن بعض الحكومات الأوروبية ما زالت تسمح بشحن الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يكتفي القليل منها بمواقف خجولة مثل إسبانيا التي وصفت ما جرى بأنه "جريمة".
وأضاف: "كان من المفترض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحماية مواطنيه المشاركين في الأسطول
، لكن القرار الأوروبي مرتهن للإرادة الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...