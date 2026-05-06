عدسة "سبوتنيك" توثق حجم دمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعدسة "سبوتنيك" توثق حجم الدمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
حصري
جالت عدسة وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في حيّ الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في محيط مجمّع سيد الشهداء، الذي تعرّض لغارات مكثّفة أدّت إلى دمار كبير في المجمّع ومحيطه، وذلك ضمن جولة إعلامية تُعدّ الأولى في هذه المنطقة.
ورصدت "سبوتنيك" مشاهد الدمار والأضرار الواسعة التي لحقت بالمجمّع والمباني المحيطة به، سواء تلك التي دُمّرت بشكل كامل أو تضرّرت جزئيًا.
وفي هذا السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي عمار، في تصريح للصحفيين: "نقول للداخل اللبناني، بجميع تنوّعاته، إننا شعب واحد نعيش في وطن واحد، وعدوّنا يجب أن يكون ويبقى واحدًا، وهو العدو الإسرائيلي".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعدسة "سبوتنيك" توثق حجم الدمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية
عدسة "سبوتنيك" توثق حجم الدمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأضاف: "لا يظنّن أحد أن إسرائيل قد ترحم أحدًا إن أُتيحت لها الفرصة، فما رحمت أحدًا في بيت لحم ولا في الضفة وقطاع غزة، كما في لبنان والمنطقة".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعدسة "سبوتنيك" توثق حجم الدمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية
عدسة "سبوتنيك" توثق حجم الدمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأكد عمّار أن "المقاومة باقية، ويدها على السلاح ستبقى حتى ينسحب العدو الإسرائيلي من أرضنا، ويعود أسرانا، وحتى يمتنع عن القيام باعتداءاته وخروقاته برًا وبحرًا وجوًا"، مشيرًا إلى أن "ما نقوم به هو واجب في سبيل حماية لبنان".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعدسة "سبوتنيك" توثق حجم الدمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية
عدسة "سبوتنيك" توثق حجم الدمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وفي ردّه على سؤال لـ "سبوتنيك" حول موقف حزب الله من مسار المفاوضات وفصلها عن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، قال: "لبنان مطالب باستثمار كل الأوراق التي تؤدي إلى نصرته وتحرير أرضه، وإن كانت المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الأمريكيين وغيرهم، فمن المصلحة أن يكون الملف اللبناني حاضرًا على طاولة هذه المفاوضات".