https://sarabic.ae/20260506/عدسة-سبوتنيك-توثق-حجم-دمار-حي-الرويس-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بسبب-الغارات-الإسرائيلية-1113167645.html

عدسة "سبوتنيك" توثق حجم دمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية

عدسة "سبوتنيك" توثق حجم دمار حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

جالت عدسة وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في حيّ الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في محيط مجمّع سيد الشهداء، الذي تعرّض لغارات مكثّفة أدّت... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T16:49+0000

2026-05-06T16:49+0000

2026-05-06T16:49+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/06/1113167140_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_33670c858796b0f2432251b9e0c9dd03.jpg

ورصدت "سبوتنيك" مشاهد الدمار والأضرار الواسعة التي لحقت بالمجمّع والمباني المحيطة به، سواء تلك التي دُمّرت بشكل كامل أو تضرّرت جزئيًا.وفي هذا السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي عمار، في تصريح للصحفيين: "نقول للداخل اللبناني، بجميع تنوّعاته، إننا شعب واحد نعيش في وطن واحد، وعدوّنا يجب أن يكون ويبقى واحدًا، وهو العدو الإسرائيلي".وأضاف: "لا يظنّن أحد أن إسرائيل قد ترحم أحدًا إن أُتيحت لها الفرصة، فما رحمت أحدًا في بيت لحم ولا في الضفة وقطاع غزة، كما في لبنان والمنطقة".وأكد عمّار أن "المقاومة باقية، ويدها على السلاح ستبقى حتى ينسحب العدو الإسرائيلي من أرضنا، ويعود أسرانا، وحتى يمتنع عن القيام باعتداءاته وخروقاته برًا وبحرًا وجوًا"، مشيرًا إلى أن "ما نقوم به هو واجب في سبيل حماية لبنان".وفي ردّه على سؤال لـ "سبوتنيك" حول موقف حزب الله من مسار المفاوضات وفصلها عن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، قال: "لبنان مطالب باستثمار كل الأوراق التي تؤدي إلى نصرته وتحرير أرضه، وإن كانت المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الأمريكيين وغيرهم، فمن المصلحة أن يكون الملف اللبناني حاضرًا على طاولة هذه المفاوضات".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي