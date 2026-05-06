واشنطن تخطط لضخ أكثر من 30 مليار دولار في التصنيع الدفاعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/واشنطن-تخطط-لضخ-أكثر-من-30-مليار-دولار-في-التصنيع-الدفاعي-1113152570.html
واشنطن تخطط لضخ أكثر من 30 مليار دولار في التصنيع الدفاعي
واشنطن تخطط لضخ أكثر من 30 مليار دولار في التصنيع الدفاعي
سبوتنيك عربي
طلبت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أكثر من 30 مليار دولار لتأمين سلسلة توريد دفاعية متكاملة رأسيًا، من خلال الاستثمار في كل المجالات، بدءًا من تعدين... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T03:33+0000
2026-05-06T03:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101614/08/1016140824_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_ff4c5642b86964904d780aecd0ed198f.jpg
وتمثل هذه الطفرة الهائلة في التمويل للسنة المالية 2027 زيادة بأكثر من 22 ضعفًا مقارنة بإجمالي السنة المالية 2026 الذي بلغ 1.32 مليار دولار، وفقًا لما خلص إليه مراسل وكالة "سبوتنيك" بعد تحليل تقارير ميزانية "البنتاغون" للسنة المالية 2027 التي صدرت مؤخرًا.ويخصص طلب السنة المالية 2027، بموجب مشتريات قانون الإنتاج الدفاعي، مبلغ 30.43 مليار دولار، مع تحول الغالبية العظمى من التمويل إلى الإنفاق الإلزامي. ومن هذا الإجمالي، خُصص 29.95 مليار دولار للاستثمارات الإلزامية في القاعدة الصناعية الدفاعية، بينما طُلب مبلغ 477.3 مليون دولار كتمويل اختياري.وخُصص الجزء الأكبر من التمويل الإلزامي للمواد الخام والمواد الكيميائية الوسيطة؛ حيث يطلب "البنتاغون" 6.81 مليار دولار لسلسلة توريد المواد الكيميائية الحيوية لنقل إنتاج المواد الكيميائية ذات الأهمية القصوى إلى الداخل وتحديث المصانع التي تعود حقبة تصنيعها إلى الحرب العالمية الثانية.كما طُلب مبلغ إضافي قدره 6.36 مليار دولار للمواد الاستراتيجية والحيوية لتعزيز خط الإمداد المحلي للعناصر الأرضية النادرة والمعادن، بما في ذلك تحديد واستخراج ومعالجة مواد مثل الغاليوم والجرمانيوم والتيتانيوم.ويشمل جزء كبير من الميزانية أيضًا الاستثمار في القدرات الحركية والبنية التحتية الثقيلة؛ حيث يتضمن الطلب 5.65 مليار دولار لإنتاج الصواريخ والذخائر لتوسيع القدرة المحلية لمحركات الصواريخ الصلبة ومحركات التوربينات الغازية، إلى جانب 1.41 مليار دولار خصيصًا لسلسلة توريد الأسلحة الفرط صوتية لزيادة الإنتاج من النماذج الأولية إلى التوافر الكامل.ولدعم البحرية الأمريكية، تخصص الميزانية 4.27 مليار دولار للتصنيع، تستهدف تحديدًا القاعدة الصناعية لبناء السفن لتحديث البنية التحتية للصب والحدادة.كما تتناول الميزانية المكونات عالية التقنية اللازمة للأسلحة المتقدمة؛ إذ يتضمن الطلب 2.1 مليار دولار لتخزين الطاقة والبطاريات، مع التركيز على الإنتاج المحلي لبطاريات الليثيوم أيون والفضة والزنك. بالإضافة إلى ذلك، خُصص 1.78 مليار دولار للإلكترونيات الدقيقة لضمان الوصول المحلي إلى التغليف المتقدم الآمن ووحدات التكنولوجيا عالية الطاقة.أما المبلغ المتبقي من الأموال الإلزامية، وقدره 1.57 مليار دولار، فقد خُصص لاستثمارات القاعدة الصناعية الأخرى التي تدعم الأنظمة الفضائية والجوية والبرية وأنظمة الجنود.
https://sarabic.ae/20220306/واشنطن-تطلب-من-شركات-التصنيع-الحربي-تزويدها-بأنظمة-دفاع-جوي-لإرسالها-إلى-دول-البلطيق--1059519620.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101614/08/1016140824_1000:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_b5ebee980f0bb778e252b765fab1f7bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن تخطط لضخ أكثر من 30 مليار دولار في التصنيع الدفاعي

03:33 GMT 06.05.2026 (تم التحديث: 03:34 GMT 06.05.2026)
© Sputnik . US Marine Corps/Lance Cpl. Remington Hall/Handoutأف 35
أف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© Sputnik . US Marine Corps/Lance Cpl. Remington Hall/Handout
تابعنا عبر
طلبت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أكثر من 30 مليار دولار لتأمين سلسلة توريد دفاعية متكاملة رأسيًا، من خلال الاستثمار في كل المجالات، بدءًا من تعدين المعادن الخام وإنتاج المواد الكيميائية الحيوية، وصولًا إلى الإلكترونيات الدقيقة المتقدمة وبنية بناء السفن الثقيلة.
وتمثل هذه الطفرة الهائلة في التمويل للسنة المالية 2027 زيادة بأكثر من 22 ضعفًا مقارنة بإجمالي السنة المالية 2026 الذي بلغ 1.32 مليار دولار، وفقًا لما خلص إليه مراسل وكالة "سبوتنيك" بعد تحليل تقارير ميزانية "البنتاغون" للسنة المالية 2027 التي صدرت مؤخرًا.
منظومة دفاع جوي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
واشنطن تطلب من شركات التصنيع الحربي تزويدها بأنظمة دفاع جوي لإرسالها إلى دول البلطيق
6 مارس 2022, 07:08 GMT
ويخصص طلب السنة المالية 2027، بموجب مشتريات قانون الإنتاج الدفاعي، مبلغ 30.43 مليار دولار، مع تحول الغالبية العظمى من التمويل إلى الإنفاق الإلزامي. ومن هذا الإجمالي، خُصص 29.95 مليار دولار للاستثمارات الإلزامية في القاعدة الصناعية الدفاعية، بينما طُلب مبلغ 477.3 مليون دولار كتمويل اختياري.
وخُصص الجزء الأكبر من التمويل الإلزامي للمواد الخام والمواد الكيميائية الوسيطة؛ حيث يطلب "البنتاغون" 6.81 مليار دولار لسلسلة توريد المواد الكيميائية الحيوية لنقل إنتاج المواد الكيميائية ذات الأهمية القصوى إلى الداخل وتحديث المصانع التي تعود حقبة تصنيعها إلى الحرب العالمية الثانية.
كما طُلب مبلغ إضافي قدره 6.36 مليار دولار للمواد الاستراتيجية والحيوية لتعزيز خط الإمداد المحلي للعناصر الأرضية النادرة والمعادن، بما في ذلك تحديد واستخراج ومعالجة مواد مثل الغاليوم والجرمانيوم والتيتانيوم.
ويشمل جزء كبير من الميزانية أيضًا الاستثمار في القدرات الحركية والبنية التحتية الثقيلة؛ حيث يتضمن الطلب 5.65 مليار دولار لإنتاج الصواريخ والذخائر لتوسيع القدرة المحلية لمحركات الصواريخ الصلبة ومحركات التوربينات الغازية، إلى جانب 1.41 مليار دولار خصيصًا لسلسلة توريد الأسلحة الفرط صوتية لزيادة الإنتاج من النماذج الأولية إلى التوافر الكامل.
ولدعم البحرية الأمريكية، تخصص الميزانية 4.27 مليار دولار للتصنيع، تستهدف تحديدًا القاعدة الصناعية لبناء السفن لتحديث البنية التحتية للصب والحدادة.
كما تتناول الميزانية المكونات عالية التقنية اللازمة للأسلحة المتقدمة؛ إذ يتضمن الطلب 2.1 مليار دولار لتخزين الطاقة والبطاريات، مع التركيز على الإنتاج المحلي لبطاريات الليثيوم أيون والفضة والزنك. بالإضافة إلى ذلك، خُصص 1.78 مليار دولار للإلكترونيات الدقيقة لضمان الوصول المحلي إلى التغليف المتقدم الآمن ووحدات التكنولوجيا عالية الطاقة.
أما المبلغ المتبقي من الأموال الإلزامية، وقدره 1.57 مليار دولار، فقد خُصص لاستثمارات القاعدة الصناعية الأخرى التي تدعم الأنظمة الفضائية والجوية والبرية وأنظمة الجنود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала