وزير الدفاع المصري: نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع المصري، أشرف سالم زاهر، أن القوات المسلحة تتصدى بكل قوة وحسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر واستقرارها، مشددًا على أن حماية الحدود والأمن... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع المصري، أشرف سالم زاهر، أن القوات المسلحة تتصدى بكل قوة وحسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر واستقرارها، مشددًا على أن حماية الحدود والأمن القومي "مهمة مقدسة لا تهاون فيها".
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عدد من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية اليوم الأربعاء، إلى جانب عناصر من التشكيلات والوحدات التابعة لها عبر تقنية الفيديو، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أحمد خليفة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية وكبار القادة العسكريين، بحسب ماذكر موقع
"صدى البلد" المصري.
وأشاد وزير الدفاع بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال المنطقة الجنوبية بروح معنوية عالية، مثمنًا دورهم في تأمين الحدود الجنوبية، ومكافحة التهريب والتنقيب العشوائي عن الذهب، فضلًا عن دعمهم للمجتمع المدني في نطاق مسؤولياتهم.
كما استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أهمية إلمام المقاتلين بهذه التحديات، والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة للتعامل معها.
وأشار إلى أن القوات المسلحة
تعمل بأقصى درجات الجاهزية واليقظة وفق عقيدة راسخة تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الكفاءة القتالية والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات.
ولفت زاهر إلى أن بناء الإنسان وتطويره علميًا وثقافيًا وتدريبيًا يمثل أحد الركائز الأساسية للنهوض بمؤسسات الدولة
، بما يمكنه من تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.