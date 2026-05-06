https://sarabic.ae/20260506/يوم-الموضة-المحتشمة-في-قازان-الروسية-بمشاركة-عربية-1113162611.html
يوم "الموضة المحتشمة" في قازان الروسية بمشاركة عربية
يوم "الموضة المحتشمة" في قازان الروسية بمشاركة عربية
سبوتنيك عربي
في 13 مايو 2026، سيُقام يوم الموضة المحتمشة "Modest Fashion Day" في مجمع بيراميد الترفيهي بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، ضمن فعاليات المنتدى... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T13:06+0000
2026-05-06T13:06+0000
2026-05-06T13:06+0000
قازان
العالم
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1d/1049694980_0:113:3096:1855_1920x0_80_0_0_812665098a11942ae34f12118a618037.jpg
سيجمع هذا الحدث نخبة من المصممين من روسيا وخارجها، وسيُشكّل أيضاً فعاليةً بارزةً في البرنامج الثقافي للمنتدى.لا تُعدّ الأزياء المحتشمة مجرد صيحة رائجة في عالم الموضة، بل هي فلسفة تعكس القيم وأسلوب الحياة والهوية الثقافية. في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الأزياء المحتشمة نمواً مطرداً، وبات يُشكل جزءاً من المشهد العالمي، ليصبح منصةً للحوار بين التقاليد والجماليات المعاصرة.سيجمع هذا العرض، الذي يضمّ علامات تجارية متعددة، عناصر من التراث الشعبي والثقافة التقليدية والتصميم المبتكر، ليخلق فضاءً يلتقي فيه الماضي بالمستقبل. سيُقدّم المشاركون تفسيراً معاصراً للأزياء المحتشمة، يجمع بين الزخارف الوطنية والتراث الثقافي والاتجاهات العالمية المعاصرة. سيُصبح منصة العرض مكاناً للتبادل المهني والتعاون الدولي، فضلاً عن الترويج للمصممين العاملين في مجال الأزياء المحتشمة.تؤكد تجربة العام الماضي الاهتمام الكبير بهذا الحدث: ففي عام 2025، عرض مصممون من إندونيسيا وقطر وباكستان والإمارات العربية المتحدة وعُمان وطاجيكستان وروسيا مجموعاتهم. وتشمل التوجهات مجموعة أوسع من إطلالات الرجال، تعكس مفاهيم البساطة والأناقة في أزياء الرجال المعاصرة. وقالت تاليا مينولينا، رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في جمهورية تتارستان وعضو اللجنة المنظمة الفيدرالية للمنتدى: "سيواصل يوم الموضة المحتشمة 2026 تشكيل منصة دولية لتطوير صناعة الأزياء، وسيصبح جزءًا هامًا من الأجندة الثقافية لمنتدى قازان، مُبرزًا دور قازان كمركز للحوار بين الثقافات وابتكار الأزياء. وسيضم عرض الأزياء مجموعات من تصميم مصممين من ماليزيا وإندونيسيا والمغرب وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان، بالإضافة إلى مدن قازان وأوفا وتشيلابينسك الروسية".نساء محجبات يدخلن عالم الموضة والأزياء عبر "إنستغرام".. صور
https://sarabic.ae/20210729/عرض-أزياء-الموضة-المحتشمة-قازان-الروسية-1049695095.html
قازان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1d/1049694980_237:0:2861:1968_1920x0_80_0_0_cec13a9511846b621c3d5709b1b2c0dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قازان, العالم, العالم العربي, روسيا
قازان, العالم, العالم العربي, روسيا
يوم "الموضة المحتشمة" في قازان الروسية بمشاركة عربية
في 13 مايو 2026، سيُقام يوم الموضة المحتمشة "Modest Fashion Day" في مجمع بيراميد الترفيهي بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
سيجمع هذا الحدث نخبة من المصممين من روسيا وخارجها، وسيُشكّل أيضاً فعاليةً بارزةً في البرنامج الثقافي للمنتدى.
لا تُعدّ الأزياء المحتشمة مجرد صيحة رائجة في عالم الموضة، بل هي فلسفة تعكس القيم وأسلوب الحياة والهوية الثقافية. في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الأزياء المحتشمة نمواً مطرداً، وبات يُشكل جزءاً من المشهد العالمي، ليصبح منصةً للحوار بين التقاليد والجماليات المعاصرة.
سيجمع هذا العرض، الذي يضمّ علامات تجارية متعددة، عناصر من التراث الشعبي والثقافة التقليدية والتصميم المبتكر، ليخلق فضاءً يلتقي فيه الماضي بالمستقبل. سيُقدّم المشاركون تفسيراً معاصراً للأزياء المحتشمة، يجمع بين الزخارف الوطنية والتراث الثقافي والاتجاهات العالمية المعاصرة. سيُصبح منصة العرض مكاناً للتبادل المهني والتعاون الدولي، فضلاً عن الترويج للمصممين العاملين في مجال الأزياء المحتشمة.
تؤكد تجربة العام الماضي الاهتمام الكبير بهذا الحدث: ففي عام 2025، عرض مصممون من إندونيسيا وقطر وباكستان والإمارات العربية المتحدة وعُمان وطاجيكستان وروسيا مجموعاتهم. وتشمل التوجهات مجموعة أوسع من إطلالات الرجال، تعكس مفاهيم البساطة والأناقة في أزياء الرجال المعاصرة.
وقالت تاليا مينولينا، رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في جمهورية تتارستان وعضو اللجنة المنظمة الفيدرالية للمنتدى: "سيواصل يوم الموضة المحتشمة 2026 تشكيل منصة دولية لتطوير صناعة الأزياء، وسيصبح جزءًا هامًا من الأجندة الثقافية لمنتدى قازان، مُبرزًا دور قازان كمركز للحوار بين الثقافات وابتكار الأزياء. وسيضم عرض الأزياء مجموعات من تصميم مصممين من ماليزيا وإندونيسيا والمغرب وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان، بالإضافة إلى مدن قازان وأوفا وتشيلابينسك الروسية".