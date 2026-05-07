الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود من قواته بهجوم طائرة مسيرة جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة جندي بجروح خطيرة و3 آخرين بجروح طفيفة، أمس الأربعاء، في هجوم شنّته طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وأُصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة، أمس الأربعاء، جراء اصطدام طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان".وأضاف: "تمّ إجلاء الجنود لتلقّي العلاج في أحد المستشفيات، وتمّ إبلاغ عائلاتهم".وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، إنذارًا عاجلًا لسكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بينها مناطق تقع شمالي نهر الليطاني، دعاهم فيه إلى "إخلاء منازلهم فورًا".وزعم الجيش أن "حزب الله" اللبناني، "انتهك" اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ماذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، وحذّر من أن "المدنيين القاطنين بالقرب من مواقع الحزب أو منشآته قد يكونون عرضة للخطر".وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل "حزب الله"، وأن ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة "حزب الله" وتفكيكها".ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد عن 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

