إعلام: واشنطن قد تستأنف عمل "مشروع الحرية" في مضيق هرمز هذا الأسبوع
ذكر إعلام أمريكي، نقلا عن تقييم لوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن مهمة "مشروع الحرية" الخاصة بمرافقة السفن وتأمين الملاحة في مضيق هرمز قد تستأنف خلال... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T18:43+0000
ذكر إعلام أمريكي، نقلا عن تقييم لوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن مهمة "مشروع الحرية" الخاصة بمرافقة السفن وتأمين الملاحة في مضيق هرمز قد تستأنف خلال الأسبوع الحالي، في ظل تحركات أمريكية لإعادة تفعيل العملية البحرية والجوية لحماية السفن التجارية في المنطقة.
وأوضحت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على إعادة تشغيل المهمة، بعدما كان قد جرى تعليقها مؤقتا لإفساح المجال أمام فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وأضافت أن مسؤولين في البنتاغون حددوا إطارا زمنيا قد يبدأ خلال أيام، مشيرة إلى أن "السعودية والكويت رفعتا القيود المفروضة على استخدام القوات الأمريكية لقواعدهما ومجالهما الجوي عقب اتصالات بين قادة الدول المعنية".
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق بأن تعليق "مشروع الحرية" جاء بعد رفض المملكة العربية السعودية استخدام قواعدها ومجالها الجوي لتنفيذ المهمة.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجمود في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، عقب فشل جولة مفاوضات استضافتها باكستان الشهر الماضي، في التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات العسكرية والحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية.