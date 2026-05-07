افتتاح مدرسة إعلامية للمدونين الأجانب من 25 دولة في مقاطعة كالينينغراد

سبوتنيك عربي

أطلقت روسيا مبادرة إعلامية جديدة في مقاطعة كالينينغراد، حيث بدأت فعاليات "مدرسة إعلامية للمدونين الأجانب"، (Media School for Foreign Bloggers) في الفترة من 5... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T08:39+0000

يشارك في المدرسة نحو 50 مدونا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن أبخازيا وأرمينيا وبلجيكا وبوليفيا والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا ومدغشقر وغيرها. ويصل جمهورهم مجتمعين إلى أكثر من 34 مليون شخص.ستتيح المدرسة للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم المهنية وتبادل الخبرات مع زملائهم الروس، بالإضافة إلى التعرف على روسيا بشكل أفضل وإمتاع متابعيهم بمحتوى روسي مميز.في افتتاح مدرسة الإعلام، حضر كل من ماريا زاخاروفا، مديرة إدارة المعلومات والصحافة بوزارة الخارجية الروسية والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية؛ وفاختانغ خيكلاندزه، نائب المدير العام للاتصالات الخارجية بإدارة مهرجان الشباب العالمي؛ وجينادي غوريانوف، مدير منظمة "تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي"؛ وتاتيانا ماندريكينا، مديرة مركز تطوير الإعلام الشبابي SHUM.سيلقي المحاضرات خبراء يمثلون الوكالات الحكومية وقطاعات الإعلام والاتصالات والعلاقات الدولية والتقنيات الرقمية.وقال أشار غريغوري غوروف، رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب: "تجمع مدرسة كالينينغراد الإعلامية نحو 50 مدونًا من 25 دولة، من أبخازيا إلى المملكة المتحدة والهند. بعد إتمام تدريبهم في المدرسة، سيقوم المدونون الأجانب بجولة تدوينية في كالينينغراد، بالإضافة إلى مشاركتهم في برنامج سياحي في موسكو. تتزامن هذه الفعاليات مع الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. سيزور المشاركون مواقع تذكارية مرتبطة بأحداث الحرب الوطنية العظمى، ما يتيح لهم فرصة معايشة بطولة الجنود السوفيت في نضالهم من أجل السلام العالمي. وسيشاركون تجاربهم مع جمهورهم في بلدانهم، ما يعدّ إضافة قيّمة أخرى للحفاظ على ذكرى الحرب الوطنية العظمى".يركز هذا البرنامج بشكل كبير على تطوير المنتجات الإعلامية: حيث سيقوم المشاركون، بالتعاون مع مرشدين، بإنشاء مشاريعهم الإعلامية الخاصة، وإجراء جلسات تصوير فوتوغرافي وفيديو، وكتابة النصوص، وإعداد المواد الإعلامية.وقال أليكسي بيسبروزفانيخ، حاكم مقاطعة كالينينغراد: "تعدّ كالينينغراد أقصى مناطق روسيا غرباً، حيث يمتزج التاريخ والبنية التحتية الحديثة والحياة الثقافية النابضة بالحياة في مساحة صغيرة. إنها فضاء للحوار مع العالم، حيث يعدّ التواصل الصادق والمنفتح أساسياً. سيشاهد المشاركون الدوليون في مدرسة الإعلام ما نفخر به، من متاحف ومراكز تعليمية إلى بحر البلطيق والبيئة الحضرية، وسيتعرفون على سكانها وقيمها. سيتمكنون من إنشاء محتوى قائم على حقائق وقصص واقعية. أنا على ثقة بأن هذه التجربة ستُمكّنهم من اكتساب فهم أعمق لروسيا ونقل معناها إلى جمهورهم".وسيشاهد المشاركون في المدرسة مواقع ثقافية وبنية تحتية رئيسية في المنطقة: فرع كالينينغراد لمعرض تريتياكوف، وملعب روستيك أرينا، ومتحف المحيط العالمي، وجامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية.بعد انتهاء الوحدة التدريبية، سيقدم جميع المشاركين منتجاتهم الإعلامية النهائية، وسينطلق 36 مدونًا في جولة مدونات ذات طابع خاص في مقاطعة كالينينغراد وجولة سياحية في موسكو، وكلاهما مخصص للذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. يتضمن البرنامج زيارات لمواقع تاريخية مهمة مرتبطة بأحداث الحرب، ما سيتيح للمشاركين فهمًا أعمق للسياق التاريخي، وإدراك الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوفيتي مقابل الانتصار على النازية، والتأمل في ذلك في أعمالهم.ستُعقد مدرسة الإعلام في مركز الشباب التعليمي والترفيهي في قرية دونسكوي، وذلك ضمن مشروع أكاديمية الاتصالات الاستراتيجية. يتولى تنظيمها كل من مديرية مهرجان الشباب العالمي ومركز "شوم" لتطوير الإعلام الشبابي، بينما تشمل الجهات الشريكة الحكومة، ووزارة سياسات الشباب، ومؤسسة تنمية مقاطعة كالينينغراد، وورشة الإعلام الجديد، وأكاديمية "آر تي"، وبوابة روتوب للفيديوهات، وشركة "في كي" للتكنولوجيا، وفريق بوتين روسيا، ووكالة أنباء المبادرة الأفريقية، ودار "بريكس" مول التجارية. ينفذ مشروع أكاديمية الاتصالات الاستراتيجية بدعم من الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، كجزء من المشروع الوطني "الشباب والأطفال".أقيم مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس/آذار 2024، في مركز "سيريوس الدولي للمؤتمرات"، وذلك بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتطوير التعاون الدولي بين الشباب. وشارك في المهرجان 20 ألف شاب وشابة من 190 دولة.وفي عام 2026، سيقام مهرجان الشباب الدولي بمشاركة 10000 شخص. أما مهرجان الشباب العالمي القادم، فسيقام في عام 2030 بمشاركة 20000 شخص.تواصل إدارة مهرجان الشباب العالمي عملها الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الشباب وتطوير مجتمع من الشباب الذين يهتمون بمستقبل العالم.

