ترامب: مباحثات "جيدة للغاية" مع لولا دا سيلفا بشأن التجارة والرسوم الجمركية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عقد اجتماعًا مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تناول عددًا من القضايا بينها التجارة والرسوم الجمركية. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الخميس: "اختتمت للتو اجتماعي مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يتمتع بحيوية كبيرة. ناقشنا العديد من الموضوعات، بما في ذلك التجارة، وبشكل خاص الرسوم الجمركية. الاجتماع جرى بشكل جيد للغاية".
وأضاف أن ممثلين عن الولايات المتحدة والبرازيل سيعقدون اجتماعات لمناقشة بعض العناصر الرئيسية في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم اجتماعات إضافية خلال الأشهر المقبلة عند الضرورة.
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 24 أبريل/ نيسان الفائت، بأن البيت الأبيض سيضطر إلى إعادة 159 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية على الواردات.
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "الأشخاص والشركات الذين استفادوا من بلدنا لعقود، وبسبب القرار المروع والسخيف للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، يجب الآن أن يحصلوا على 159 مليار دولار".
وأعرب ترامب عن أسفه لأن المحكمة كان بإمكانها أن تنص في قرارها على أن "الولايات المتحدة لا يجب أن تعيد الأموال التي تم دفعها بالفعل"، مضيفًا أن مثل هذا النص كان من شأنه أن يجعل البلاد أكثر ثراءً بنحو 159 مليار دولار.
وكان ترامب قد فرض في عام 2025 رسومًا جمركية إضافية على الواردات، لكن المحكمة العليا قضت هذا العام بأنه لم يكن يملك صلاحية القيام بذلك، لأن قرارات التجارة يجب أن تصدر حصريًا عن الكونغرس.