موجة الجدل حول "نظام الطيبات" تصل إلى تونس وتحذيرات صارمة من اتباعه

سبوتنيك عربي

أثار "نظام الطيبات" في تونس جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بعد انتشار تدوينات وشهادات لأشخاص أكدوا اعتمادهم هذا النظام الغذائي الذي وضعه الطبيب المصري... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T16:42+0000

ويُعد "نظام الطيبات" منهجًا غذائيًا أسسه الدكتور المصري الراحل ضياء العوضي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب في جامعة عين شمس المصرية. ويقوم هذا النظام على تصنيف الأطعمة إلى "طيبة" و"خبيثة"، وفق تصور يعتبر أن بعض الأغذية تتسبب في الالتهابات والأمراض، في حين تساعد أخرى الجسم على الاستشفاء وتعزيز المناعة.ويعتمد النظام على قائمة صارمة من الممنوعات، إذ يستبعد بشكل كامل عددًا من الأطعمة الشائعة في النظام الغذائي اليومي، مقابل التركيز على ما يصفه بالأطعمة الطبيعية والصحية، في إطار مقاربة تهدف إلى الحد من الالتهابات داخل الجسم وتحسين وظائفه الحيوية.كما يربط "نظام الطيبات" بين صحة الأمعاء والوقاية من عدد من الأمراض، معتبرًا أن تحسين صحة الجهاز الهضمي يمثل مدخلًا أساسيًا لعلاج مشكلات صحية مختلفة، من بينها القولون العصبي، واضطرابات المناعة، والسمنة، إلى جانب أمراض أخرى مرتبطة بنمط التغذية.وزارة الصحة تحذرومع تزايد الجدل حول هذا الموضوع، سارعت وزارة الصحة في البلاد إلى إصدار بيان تحذيري أكدت من خلاله أن "الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها، لا يمكن أن تعوّض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية".وحثّت الوزارة، في البيان الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك النساء الحوامل، وكبار السن، والأطفال، والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة، أو إيقاف أدويتهم، أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو اختصاصي تغذية مؤهّل.كما شدّدت على أن "فقدان الوزن السريع، أو الشعور بتحسن ظرفي، أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت، لا يُعدّ دليلًا علميًا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض".كما أوضحت أن "التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة، آمنة، ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى المرضى الذين يتطلب وضعهم متابعة دقيقة، وأن الغذاء السليم والمتوازن يُعدّ من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم".نظام غذائي يفتقر إلى الأساس العلميوأوضحت أن هذا النظام الغذائي يعتمد بشكل أساسي على السكريات سريعة الامتصاص، والعصائر المعلبة والاصطناعية، إلى جانب استهلاك كميات كبيرة من التمور والعسل على امتداد اليوم، انطلاقًا من فكرة أن خلايا الجسم تتغذى على السكر، معتبرة أن هذا التوجه قد يعرّض الجسم إلى مخاطر صحية متعددة.وأضافت: "صحيح أن خلايا الجسم تعتمد على السكريات كمصدر للطاقة، لكن من المهم جدًا معرفة مصدر هذه السكريات وطريقة استقلابها داخل الجسم".وترى اختصاصية التغذية أن اتباع هذا النظام لفترات طويلة قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهي حالة ترتبط بعديد الأمراض المزمنة المنتشرة عالميًا، من بينها داء السكري والتشحم الكبدي ومتلازمة تكيس المبايض، وفق تعبيرها.وأضافت أن هذا النظام الغذائي يفتقر إلى التوازن، لأنه يستبعد عددًا من العناصر الغذائية الأساسية، موضحة أنه "لا يتضمن مصادر كافية للبروتين، بسبب منعه تناول البيض والدجاج والخضروات".وأكدت في ختام حديثها أن جسم الإنسان يحتاج إلى الألياف والخضروات بشكل يومي، نظرًا لدورها المهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز وظائف الجسم بشكل عام.تحذيرات من تداعيات صحية خطيرةوأوضحت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن هذا النظام لا يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الإنسان، خاصة أنه يدعو إلى التقليل من شرب الماء وعدم تناوله إلا عند الشعور بالعطش وبكميات محدودة، معتبرة أن ذلك قد ينعكس سلبًا على وظائف الجسم الأساسية.كما حذّرت الرزقي من خطورة اعتماد هذا النظام بالنسبة إلى النساء الحوامل، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في أضرار صحية ومضاعفات قد تؤثر على سلامة الجنين.وأضافت أن النظام يمنع بعض الخضروات والفواكه ويسمح بأخرى دون وجود مبررات علمية واضحة، كما يمنع البيض والدجاج في مقابل السماح باللحوم الحمراء، رغم التشابه الكبير بينها من حيث نوعية البروتينات والدهون والفيتامينات.وحذّرت الدكتورة شيماء الرزقي من أن التقليل الحاد من شرب الماء قد يعرّض مرضى الكلى إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل، وفق تعبيرها، إلى الحاجة لمرحلة تصفية الدم نتيجة تدهور وظائف الكلى.

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

