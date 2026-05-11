الخارجية المصرية تعلق على اختطاف بحارة مصريين قبالة الصومال

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الخارجية المصرية تعلق على اختطاف بحارة مصريين قبالة الصومال
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن متابعتها عن كثب حادثة اختطاف ناقلة النفط "M/T Eureka" من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه...
وذكرت في بيان لها، أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجّه السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، مع تكثيف الاتصالات مع السلطات الصومالية للعمل على سرعة الإفراج عنهم وضمان سلامتهم. وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن تعرُّض ناقلة النفط "M/T Eureka" لعملية سيطرة من قبل مسلحين مجهولين، قبل اقتيادها باتجاه المياه الصومالية. وأكدت القوة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أنها تتابع تطورات الحادثة، وتعمل على استعادة السفينة وضمان سلامة أفراد طاقمها.
13:12 GMT 11.05.2026
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن متابعتها عن كثب حادثة اختطاف ناقلة النفط "M/T Eureka" من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم "بونتلاند".
وذكرت في بيان لها، أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجّه السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، مع تكثيف الاتصالات مع السلطات الصومالية للعمل على سرعة الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.
وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن تعرُّض ناقلة النفط "M/T Eureka" لعملية سيطرة من قبل مسلحين مجهولين، قبل اقتيادها باتجاه المياه الصومالية.
وأكدت القوة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أنها تتابع تطورات الحادثة، وتعمل على استعادة السفينة وضمان سلامة أفراد طاقمها.
