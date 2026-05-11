الخارجية المصرية تعلق على اختطاف بحارة مصريين قبالة الصومال
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن متابعتها عن كثب حادثة اختطاف ناقلة النفط "M/T Eureka" من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه...
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن متابعتها عن كثب حادثة اختطاف ناقلة النفط "M/T Eureka" من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم "بونتلاند".
وذكرت في بيان لها، أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجّه السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، مع تكثيف الاتصالات مع السلطات الصومالية للعمل على سرعة الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.
وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن تعرُّض ناقلة النفط "M/T Eureka" لعملية سيطرة من قبل مسلحين مجهولين، قبل اقتيادها باتجاه المياه الصومالية.
وأكدت القوة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أنها تتابع تطورات الحادثة، وتعمل على استعادة السفينة وضمان سلامة أفراد طاقمها.