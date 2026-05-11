النفط يقفز مع إخفاق أمريكا وإيران في الاتفاق على مقترح للسلام

قفزت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل اليوم الإثنين، في ظل إخفاق الولايات ‌المتحدة وإيران في التوصل إلى ⁠اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن، بينما ظل مضيق...

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.18 دولار أو 3.14 بالمئة لتصل إلى 104.47 دولار ‌للبرميل، مواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23 بالمئة يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.51 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 3.09 دولار أو 3.24 بالمئة بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.64 بالمئة في الجلسة السابقة.ومن المقرر أن يصل ​ترامب إلى بكين يوم ​الأربعاء، وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن ​يناقش قضية ⁠إيران من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأضاف "هناك أمل في أن يتمكن من إقناع بكين باستخدام نفوذها على إيران للضغط من أجل وقف إطلاق نار شامل ⁠وحل للاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز".وقال أمين الناصر، الرئيس ​التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة ⁠للنفط، أمس الأحد إن العالم فقد حوالي مليار برميل من النفط خلال ⁠الشهرين الماضيين، وستستغرق أسواق الطاقة وقتا حتى تستقر حتى لو تم استئناف تدفق الإمدادات.وأظهرت بيانات ‌شركة كبلر للشحن أن ناقلتين أخريين محملتين بالنفط الخام غادرتا مضيق هرمز هذا الأسبوع مع إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتجنب الهجمات الإيرانية، مما يؤكد الاتجاه المتزايد للحفاظ على صادرات النفط من الشرق الأوسط.

