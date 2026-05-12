نقلة جديدة في شوارع مصر...الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس توجه القاهرة نحو الاقتصاد المستدام، بدأت الحكومة المصرية إجراءات استبدال السيارات الحكومية التقليدية بأخرى كهربائية. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
نوران عطالله
في خطوة تعكس توجه القاهرة نحو الاقتصاد المستدام، بدأت الحكومة المصرية إجراءات استبدال السيارات الحكومية التقليدية بأخرى كهربائية.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية تستهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل أعباء الإنفاق العام، بالتوازي مع دعم استراتيجية النقل الأخضر وتحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة.
كما تتزامن هذه الخطوة مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر
نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد الوقود والطاقة.
الحكومة المصرية تسعى بذلك إلى تقليص النفقات التشغيلية المرتبطة بأساطيل السيارات الحكومية، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالمياً وتزايد كلفة الدعم والطاقة.
في هذا السياق، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، إن التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها العالم هو ما دفع مصر إلى تبني استراتيجية شاملة للتحول نحو النقل الأخضر والسيارات الكهربائية كخيار استراتيجي يحقق الاستدامة ويخفف الضغط على الموازنة العامة.
وأشار، في حديثه لراديو "سبوتنيك
" إلى أن مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد سواء للسيارات التقليدية أو المنتجات البترولية.
من جهته، أكد المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة لدعم استراتيجية التحول نحو النقل النظيف وتقليل الانبعاثات والتلوث البيئي.
وشدد على أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بشكل أساسي بتطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الكهربائي.