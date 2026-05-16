الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 17 ضابطا في هجوم مسلح شمال شرقي البلاد
أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح استهدف مدرسة تابعة للجيش في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد، مشيرة إلى سقوط عدد من أفراد الجيش... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح استهدف مدرسة تابعة للجيش في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد، مشيرة إلى سقوط عدد من أفراد الجيش خلال صد الهجوم.
وذكرت الشرطة النيجيرية في بيان، "نعلن ببالغ الأسى عن فقدان 17 ضابط شرطة شهيدا، ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، إثر هجوم إرهابي استهدف مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في بوني يادي، في ولاية يوبي، فجر يوم 8 مايو/أيار 2026".
وأضافت أن "الضباط كانوا يتلقون تدريبا متخصصا في المدرسة، وقد استشهدوا عندما شنّ إرهابيون هجوما منسقا على المدرسة من عدة جهات حوالي الساعة 1:15 صباحًا. كما ضحى عدد من أفراد الجيش النيجيري البواسل بأرواحهم في سبيل صد الهجوم ببسالة".
وكان الجيش النيجيري، قد أعلن الأسبوع الماضي، إحباط هجوم مسلح على قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد؛ مؤكدا تحييد أكثر من 50 مسلحا واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة
وتعاني نيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين (المحظورين في روسيا) في منطقة الغرب، بالإضافة إلى جماعة بوكو حرام (المحظورة في روسيا) وداعش في الجنوب الشرقي.