الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 17 ضابطا في هجوم مسلح شمال شرقي البلاد

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح استهدف مدرسة تابعة للجيش في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد، مشيرة إلى سقوط عدد من أفراد الجيش... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T23:15+0000

وذكرت الشرطة النيجيرية في بيان، "نعلن ببالغ الأسى عن فقدان 17 ضابط شرطة شهيدا، ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، إثر هجوم إرهابي استهدف مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في بوني يادي، في ولاية يوبي، فجر يوم 8 مايو/أيار 2026".وكان الجيش النيجيري، قد أعلن الأسبوع الماضي، إحباط هجوم مسلح على قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد؛ مؤكدا تحييد أكثر من 50 مسلحا واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.وتعاني نيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين (المحظورين في روسيا) في منطقة الغرب، بالإضافة إلى جماعة بوكو حرام (المحظورة في روسيا) وداعش في الجنوب الشرقي.

