هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن
أعلنت حكومة عدن اليمنية، توقيع أكبر صفقة تبادل أسرى مع حركة أنصار الله، وذلك خلال مباحثات أُجريت في العاصمة الأردنية عمّان. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T13:36+0000
وتشمل الصفقة التي وصفت بـ"التاريخية"، الإفراج عن نحو 1728 أسيرا من الجانبين.وأكدت الحكومة اليمنية أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح عدد من أفراد "قوات التحالف العربي" ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى عناصر من التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، فضلا عن سياسيين وإعلاميين أمضوا سنوات في الأسر. وقوبل الاتفاق بترحيب عربي ودولي واسع، وسط دعوات إلى مزيد من الإفراجات، وإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، بما يمهد لحراك سياسي يكسر جمود العملية السياسية في اليمن.
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
أعلنت حكومة عدن اليمنية، توقيع أكبر صفقة تبادل أسرى مع حركة أنصار الله، وذلك خلال مباحثات أُجريت في العاصمة الأردنية عمّان.
وتشمل الصفقة التي وصفت بـ"التاريخية"، الإفراج عن نحو 1728 أسيرا من الجانبين.
وأكدت الحكومة اليمنية أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح عدد من أفراد "قوات التحالف العربي" ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى عناصر من التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، فضلا عن سياسيين وإعلاميين أمضوا سنوات في الأسر.
وقوبل الاتفاق بترحيب عربي ودولي واسع، وسط دعوات إلى مزيد من الإفراجات، وإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، بما يمهد لحراك سياسي يكسر جمود العملية السياسية في اليمن.
في هذا السياق، أكد عضو لجنة التفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية، حميد عاصم، أن اتفاق تبادل الأسرى الأخير مع الحكومة اليمنية يمثل "أول خطوة في خارطة الطريق" نحو معالجة الملفات السياسية والإنسانية في اليمن.
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الوصول إلى هذه المرحلة يعكس وجود "حالة إيجابية" في مسار التفاهمات.
في السياق نفسه، أكد الكاتب والباحث في القضايا الدولية، د. عبد الكريم الآنسي، أن "العاصمة الأردنية عمّان لعبت دورا محوريا في رعاية المفاوضات، وتذليل العقبات الفنية والسياسية التي أعاقت الملف لسنوات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن عمّان "احتضنت هذا الملف ورعته بشكل كبير جدا"، وتمكنت من تسهيل النقاط الفنية العالقة بين الجانبين.