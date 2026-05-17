السطات: مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم واسع النطاق بالمسيرات على منطقة موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة موسكو الروسية، أندريه فوروبيوف، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T03:47+0000
أعلن حاكم مقاطعة موسكو الروسية، أندريه فوروبيوف، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية.
وقال فوروبيوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "منذ الساعة الثالثة صباحًا، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم واسع بالطائرات المسيّرة على منطقة موسكو. ففي خيمكي (حي ستاربيفو)، أدى سقوط طائرة مسيّرة على منزل خاص إلى مقتل امرأة
. وما زال شخص آخر تحت الأنقاض، وتعمل فرق الإنقاذ وكل الخدمات الطارئة في الموقع".
وأضاف أن حادثًا آخر وقع في مدينة ميتيشي، حيث قُتل رجلان نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيّرة على مبنى قيد الإنشاء في قرية بوغوريلكي، مشيرًا إلى أن "شظايا الطائرة المسيّرة اصطدمت بمبنىً قيد الإنشاء هناك. وتعمل جميع فرق الإنقاذ في الموقع".
وأشار إلى أن أضرارًا لحقت بمنزل آخر في المنطقة نفسها، دون تسجيل إصابات فيه.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.